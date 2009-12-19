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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۶

بازبینی بخش ویژه تئاتر خیابانی جشنواره تئاتر فجر آغاز شد

مرحله بازبینی بخش ویژه انقلاب اسلامی نمایش‌های خیابانی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی مسئول بخش خیابانی جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر اعلام کرد هیئتی متشکل از پیام عزیزی، بهزاد صدیقی و خود وی از چهارشنبه 25 آذرماه بازبینی آثار تهرانی متقاضی حضور در این بخش را انجام داده‌اند. بازبینی آثار شهرستانی از طریق ارزیابی فیلم‌های اجراهای رسیده به دبیرخانه جشنواره انجام می‌شود.

نتایج مرحله بازبینی بخش ویژه انقلاب اسلامی تا پایان هفته آینده اعلام خواهد شد. در این بخش 12 اثر نمایشی به همراه دو اثر از بهرام ریحانی و محمود فرهنگ اجرا خواهند شد. همچنین 13 نمایش برگزیده جشنواره تئاتر خیابانی مریوان نیز در بخش خیابانی جشنواره تئاتر فجر حضور خواهند داشت.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از 2 تا 11 بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1003257

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