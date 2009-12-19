سند جامع توسعه فناوری نانو در مازندران تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، احمد جمشیدی ظهر شنبه در مراسم تجلیل از معلمان پژوهشگر و مولف مازندران در اردوگاه شهدای دانش آموزی بادله ساری افزود: وظیفه استانداری ایجاد هماهنگی و فراهم آوردن بستر مناسب برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم و نظارت بر نحوه انتخاب پژوهشگران است.

وی خاطرنشان کرد: استانداری مازندران در ردیف اولین استان کشور بوده که با همکاری دانشگاه صنعتی بابل سند جامع توسعه فناوری نانو در استان را تدوین کرده است.

جمشیدی اظهار داشت: استانداری ضمن تعامل با مراکز تحقیقاتی بر حفظ ارتباط میان مراکز تحقیقاتی و جامعه و انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز دستگاه های اجرایی تاکید دارد.

وی گفت: به زودی دفتر نخبگان استان در مازندران راه اندازی می شود.

عبدالوحید فیاضی رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در این مراسم معلمان را معماران اصلی ساختار فکری و مولد دانش بشری خواند و افزود : دانش که بر بستر پژوهش و تفکر بنا نشده باشد، آسیب پذیر و سست بنیاد است.

وی افزود: در دنیای متغیر امروز باید به مقوله گسترش مفاهیم پژوهش توجه جدی داشته باشیم و ضرورت پژوهش در همه ارکان جامعه بشری حس می شود و پژوهش و تحقیق می تواند در ایجاد سبک جدید نقش بارزی را ایفا کند.

فیاضی با تاکید براینکه تحول بنیادی در آموزش و پرورش مدنظر مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: براساس این ضرورت آموزش و پرورش 90 جلسه در دولت نهم و دهم تشکیل شده که در زمینه امر تغییر و تحول و پژوهش نیز سندهایی تنظیم شده است.

وی افزود: فته پژوهش تاکید روشنی براین مفهوم مهم است تا مراکز آموزشی بنا دانش را جز بر استوانه های پژوهشی برپا نکنند.

وی ادامه داد: مجریان آموزشی امروزه باید بیشتر از هر زمانی فضای پژوهشی را در مدارس و مراکز آموزشی وابسته زنده کنند و بی شک با طرح چنین مفاهیم و ایجاد زمینه های پژوهشی در خورشان تعلیم و تربیت خواهیم توانست شور و نشاط علمی و عملی را در آموزش و پرورش افزون کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: برای اولین بار اقدام اعضای شورای تحقیقات که ترکیبی از استادان آموزش عالی و آموزش و پرورش است برای شناسایی معلمان مولف بوده است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش و پرورش مازندران گفت: فعالیتهای پژوهشی یکی از محورهای اصلی توسعه و منبع اصلی تولید اطلاعات و دانش جدید است.

منیره موحدی اظهار داشت: پژوهش راهی برای گسترش مرزهای دانش و گشودن افق های تازه بری آیندگان است.

وی ادامه داد: پژوهشهای کاربردی در حل مسائل جاری در کوتاه مدت مفید هستند اما پژوهش های بنیادی به توسعه و تعمیق مبانی علون مختلف کمک می کند.

وی ادامه داد: سه عامل سخت افزار، امکانات و نیروی انسانی در توسعه پژوهش موثر است .

وی گفت: از آغاز دوازدهمین برنامه معلم پژوهنده در استان در حدود 780 طرح به دبیر خانه ارسال شده که پس از ارزیابی توسط داوران 51 طرح برگزیده و به پژوهشکده تعلیم و تربیت کشور ارسال شد.

موحدی بیان داشت: براساس اعلام نهایی نتایج داوری، یک طرح خائز رتبه برتر کشوری و سه طرح برتر استانی را کسب کرده اند و فراخوان اولین جشنواره کتاب برتر در حدود 150 جلد کتاب که تالیف آن مربوط به دو سال اخیر می باشد به دبیرخانه ارسال شد که در پایان 10 نفر از فرهنگیان بعنوان مولفین برتر کتاب انتخاب شدند.

در پایان از 61 پژوهشگر برگزیده و مولف برتر آموزش و پرورش مازندران با اهدای لوح و هدایایی تجلیل شد.