داوران حرمت مربیان را حفظ کنند/ گل قانونی ما مردود اعلام شد

داود مهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: همانطور که مربیانی نظیر من حرمت داوران را نگاه داشته‌اند، بهتر است داوران هم حرمت مربیان را حفظ کنند.

وی در مورد دلیل اخراجش توسط فغانی در دیدار نیمه تمام برابر سپاهان تصریح کرد: در آن صحنه داشتم با کادر فنی‌ام در مورد مردود شدن گل صحیح تیم خود صحبت می کردم که به دنبال دیدن اشتباه داور پس از 2 بار پخش آن صحنه از اسکوربرد ورزشگاه، از داور دلیل مردود شدن این گل را پرسیدم. به فغانی گفتم چرا بدون دلیل گل ما را مردود کرده و حق تیم شهیدسپاسی را ضایع کردی که او به من گفت: "برو بابا"...

سرمربی تیم مقاومت سپاسی خاطر نشان کرد: هیچ بی احترامی به داور نکردم و تنها از وی دلیل مردود شدن گل و در نهایت اخراج خود را پرسیدم که وی اینگونه با من برخورد کرد. حتی ناظر هم شاهد است که من هیچگونه بی احترامی به داور نکردم.

وی در مورد دیدار با سپاهان افزود: در این دیدار با توجه به شرایط جوی دو تیم بازی خوب و فوتبالی هجومی را ارائه دادند که طی آن 3 گل از خط دروازه‌ها عبور کرد اما داور به ناحق یکی از گل‌های ما را مردود اعلام کرد.

مهابادی با بیان اینکه تیمش در هر شرایطی آماده بازی با سپاهان و موفقیت برابر این تیم است، در پایان گفت: از داوران انتظار دارم طوری قضاوت کنند که حق هیچ تیمی ضایع نشود. من هیچ وقت در مورد صحنه‌های 50 - 50 اعتراض نمی کنم اما وقتی حق مسلم ما را نادیده بگیرند، ناراحت شده و در نهایت مجبور به اعتراض می شوم.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و مقاومت سپاسی شیراز که عصر روزجمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد، در نهایت به علت بارندگی شدید برف در بین دو نیمه متوقف شد.