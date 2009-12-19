به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شاهرخ آزرم ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: یکی از مشکلات فراروی تمام شرکت‌های توزیع، هدرروی انرژی به دلیل اشکالات فنی کنتورها، یا اشتباه در قرائت کنتورها، دسترسی نداشتن به برخی مشترکین و ضعف سیستم‌های نظارتی است.

وی ادامه داد: استفاده از سیستم‌های قرائت از راه دور علاوه بر اینکه مشکل خطای انسانی، به موقع قرائت نشدن و قرائت همزمان کنتورهای مشترکان و به‌ موقع صادر نشدن قبض‌های برق‌ بها را تا حدودی مرتفع می‌کند، شرکت توزیع برق را در خصوص نظارت بر توزیع انرژی و مدیریت مصرف انرژی و رسیدن به اهداف برنامه‌های نهادینه کردن مصرف انرژی برق کمک خواهد کرد.

رئیس گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع برق فارس با تصریح اینکه در گام اول شاید نتوان تمامی کنتورهای عادی و دیماندی را در تمام استان تحت پوشش درآورد، عنوان کرد: این سیستم شرکت توزیع را در مواجهه با مشترکان خاص یاری خواهد کرد به این مفهوم که با استفاده از این سیستم قرائت کنتور مشترکانی که دور از دسترس بوده یا به دلایل مختلف قرائت کنتور آنان با وقفه و مشکل مواجه می‌شود به‌صورت آن‌لاین انجام خواهد شد.

آزرم با یادآوری اینکه سیستم قرائت از راه دور امکان کاهش زمان بین صدور دو قبض را به راحتی فراهم می‌کند، تصریح کرد: در خصوص برخی از مشترکان که هزینه برق مصرفی آنان رقم های زیادی است(مانند شرکت‌های تولیدی و صنعتی بزرگ) با انعقاد تفاهم‌نامه بین شرکت توزیع و مشترک مربوطه، می‌توان قبوض مصرفی را در فواصل زمانی کوتاهتر صادر کرد.

وی با تاکید بر اینکه این سیستم‌ها، از جمله به‌ روزترین و کامل ترین سیستمهای قرائت از راه دور و مورد استفاده در سطح کشورهای مختلف جهان به شمار می رود، افزود: کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در وقت، صرفه‌جویی در انرژی و کنترل هدرروی انرژی برق، مدیریت مصرف، نظارت بر عملکرد شبکه‌های توزیع، شناسایی نقاط بروز مشکل در شبکه، بهبود بخشیدن به شرایط نگهداری سیستم‌ها و کاهش زمان برطرف کردن مشکلات بروز پیدا کرده در شبکه توزیع برق از جمله مزایای استفاده از سیستم‌های قرائت از را ه دور است.

این مسئول خاطرنشان کرد: از جمله قابلیت‌های این سیستم نظارت بر توزیع روشنایی معابر در ابعاد کمی و کیفی است به نحوی که می‌توان با استفاده از سیستم کنترل از راه دور زمان و میزان نور روشنایی معابر را کنترل کرده و با این شیوه مدیریت مصرف در سطح مطلوبی اجرایی کرد.

رئیس گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه‌ گیری شرکت توزیع برق فارس با اشاره به اینکه برای استفاده از این سیستم باید ابتدا زیرساخت‌هایی را در سطح استان و مناطق مورد نظر ایجاد کرده یا زیرساخت‌های موجود را گسترش داد، عنوان کرد: بی‌تردید به ‌کارگیری این سیستمها در استان فارس زمینه ‌ساز تحولی جدی در مدیریت مصرف و فراگیر کردن بهینه‌سازی توزیع و مصرف انرژی برق خواهد بود.