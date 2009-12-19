به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه امام صادق (ع) صبح شنبه در دیدار با مسئولان معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همزمانی این دیدار با ایام ‌الله محرم ‌الحرام را شروعی خوب دانست و با بیان‌ اینکه مسایل فرهنگی جدای از مسایل سیاسی نیست، اظهار داشت: این موضوع قبل از انقلاب نیز مطرح بود اما از دو منظر سیاست ‌بازی و مدیریت سیاسی و اداره نظام می توان به این مورد خاص پرداخت.

وی اضافه کرد: آنچه که مد نظر امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده و هست، مدیریت سیاسی و اداره نظام است زمانی که امام راحل توصیه به ورود دانشجویان در عرصه سیاسی می ‌کردند به معنای سیاست زدگی نبود بلکه منظور ایشان این بود که دانشجویان به مسایل سیاسی کشور وارد شده و بدانند در کشور چه می ‌گذرد و در زمانهای ضرور نقدها و حمایتهای خود را از نظام داشته باشند.

آیت الله مهدوی کنی گفت: همیشه توصیه من به دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) نیز همین بوده است و مطلوب ما این است که دانشجو تمام هم و غم خود را بر سر کارهای سیاسی و فعالیت‌های اینچنینی نگذارد و این توصیه را به دانشجویان بسیجی دانشگاه‌ هم داشته ‌ام که در این دانشگاه اصل فعالیتهای دانشجویی باید بر اصل درس خواندن باشد نه صرفا فعالیت‌های مربوط به بسیج فرهنگ بسیجی باید همراه با تعمیق علم و دانش دانشجو صورت گیرد.

وی افزود: حتی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها نیز نباید اصل فعالیت‌های یک دانشجو باشد چرا که او از هدف اصلی خود دور خواهد شد.

رئیس دانشگاه امام صادق (ره ) با اشاره به فعالیتهای سیاسی خود قبل و بعد از انقلاب اسلامی، سیاسی کردن فضای دانشگاه‌ها را کاری نادرست خواند و اظهار داشت: فعالیت سیاسی مورد نظر مقام معظم رهبری، در دانشگاه‌ها با توجه به رسالت اصلی دانشگاه که همان کسب علم و دانش است بیان شده است.

وی کار فرهنگی را کار تدریجی دانست و افزود: امر فرهنگی، امر دستوری نیست بلکه باید این موضوع توسط جامعه پذیرفته شود در امر فرهنگی، فعالیتها و حتی فرهنگ ‌سازی ‌های جدید باید به صورت کاربردی و بر اساس افراد جامعه صورت گیرد.

آیت‌الله مهدوی کنی یادآور شد: یک امر فرهنگی می ‌تواند مبتنی بر اعتقادات مخاطبان باشد و ریاکاری و سطحی نگری آفت کار فرهنگی است فرهنگ را با دکان و دکان بازی نمی‌توان ساخت اما می‌توان خراب کرد باید دانشجویان واقعیت را در دستان و افکار شما ببینند در این صورت است که اعتقاد به کار و پذیرش از سوی آنان صورت می‌گیرد.

وی در خصوص برگزاری سمینارها و همایش‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی در سطح دانشگاهها تاکید کرد: باید سعی شود ماحصل برگزاری اینچنین برنامه‌ها مفید و سازنده باشد نه اینکه صرفاً یک جمعی در یکجا تشکیل شود و تمام. پیشنهاد می‌شود گروهی برای ارزیابی و بالا بردن کیفیت این برنامه‌ها تشکیل شود و بر اساس ارزیابی نتایج تحقیقات این گروه برنامه‌ریزی‌های جدید انجام شود.