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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۹:۳۱

با توافق بانک مرکزی ؛

بانک توسعه تعاون به شبکه کلرینگ بانکی پیوست

بانک توسعه تعاون به شبکه کلرینگ بانکی پیوست

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون از موافقت بانک مرکزی با اتصال این بانک به شبکه کلرینگ بانکی کشور خبر داد.

ماشاء الله عظیمی در گفتگو با مهر از اتصال بانک توسعه تعاون به شبکه کلرینگ بانکی خبر داد و گفت: با موافقت بانک مرکزی در حال حاضر چکهای صادر شده توسط مشتریان بانک توسعه تعاون در سایر بانکها شناخته می شود و می توان آنها را در شبکه کلرینگ بانکی وصول کرد.

رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون اظهار داشت: با پیگیری‌های به عمل آمده در آینده نزدیک بانک توسعه تعاون به چرخه کامل مراودات بانکی کشور می پیوندد.

عظیمی در ادامه به استقبال مشتریان بانک توسعه تعاون از دسته چک بانکی خبر داد و گفت: در حال حاضر در بیشتر شعبات و مراکز استانها دسته چک بانک قابل ارائه به مشتریان است ولی ممکن است در برخی مراکز هنوز امکان واگذاری دسته چک به وجود نیامده باشد.

وی همچنین از انتخاب مشتریان ویژه توسط شعبات بانک توسعه تعاون برای واگذاری دسته چک بانکی سخن گفت و بیان داشت: در حال حاضر دسته چک به تعاونگران و فعالان اقتصادی مورد تایید بانک واگذار می شود. به صورت کلی واگذاری دسته چک بانکی فرایندی دارد که باید طی شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: برای استقرار تمام خدمات بانکی کشور در بانک توسعه تعاون، لازم است تا همه اجزای بانکداری استقرار یابد.

کد مطلب 1003265

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