حربه استکبار دین زدایی در کشورهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، استاد سید محمد مسعود نقیب بعد از ظهر شنبه در همایش توسعه و تحکیم فرهنگ حجاب وعفاف اظهار داشت: حجاب به معنی پرده، پوشش، پنهان داشتن و عفاف به معنی نگه داشتن نفس ازتمایلات شیطانی، گناه و کارهای حرام است.

وی عفاف را منشأ درونی و توجه به پاکدامنی ومبارزه با هواهای نفسانی دانست و افزود: حجاب منشأ ظاهری و جلوگیری از جلوه نمایی بوده و عفاف بدون حجاب و حجاب بدون عفاف مفهومی ندارد.

دبیر کارگروه حمایت از حقوق اقوام و اقلیت های دینی دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی اصل حجاب را میوه عفاف و عفاف را ریشه اصلی حجاب دانست و ادامه داد: در بررسی حجاب و عفاف باید گفت که یکی بدون دیگری مفهومی ندارد.

عضو هیئت امنای منطقه شمال غرب کمسیون حقوق بشر اسلامی در رابطه با تاریخچه ورود بی حجابی به کشور گفت: اگرچه قبلا نیز زمزمه های برخی از روشنفکران غرب گرا وجود داشت اما دوتن از این غرب گرایان بنامهای رضا قلی میرزا و میرزا ابوطا لب خان در خاطرات خود از سفر به کشورهای غربی در دوره قاجار به بی حجابی زنان و دختران غرب اشاره کرده و بر ضد حجاب مطالبی در خاطرات خود نوشته اند و همانا دونباله روهای اینگونه افراد با تحریک استکبار و استعمار در ترویج بی حجابی و فساد در کشورمان فعالیت داشته اند.

مدیرکل اسناد و کتابخانه ملی شمال غرب کشور در بخش دیگری از سخنان خود عفت و حجاب را عامل اصلی سلامت جامعه وتحکیم خانواده و کمتر شدن بزهکاری زدودن التهاب جنسی از جامعه و کمبودطلاق ذکر کرده و افزود: عدم رعایت حجاب و عفاف موجب انحطاط و سقوط اندیشه ها از جامعه و تزلزل بنای خانواده و موجب بزهکاری بیشتر و طلاق می گردد.

سید محمد مسعود نقیب در خاتمه راهکارهای مناسب در این برهه خطیر را مبارزه با تهدیدات نرم دشمنان که با فن آوری های جدید اعم از کامپیوتر و ماهواره واینترنت ذکر کرده و توجه به پاکدامنی ، ذکر خدا و تمسک به ائمه اطهار و عدم تقلید کورکورانه از غرب را موجب تقویت عفت و حجاب دانستند.