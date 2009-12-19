استفاده از روش علمی برای جلوگیری از یخ زدگی معابر در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی تقی‌پور بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در این روش نوین، عملیات پیشگیری از یخ‌ زدگی معابر جایگزین عملیات یخ ‌زدایی می شود.

وی در تشریح این روش افزود: پیش از آغاز بارش، مواد کاهنده دمای انجماد آب به صورت محلول کلرید سدیم و یا کلرید کلسیم با غلظت از قبل تعیین شده متناسب با دمای هوا بر روی سطح معابر پاشیده می‌شود.

شهردار منطقه 5 تبریز اضافه کرد: با استفاده از این روش نمک کمتری در مقایسه با شیوه سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این امر نه تنها موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده بلکه استفاده از مواد کمتر، آسیب کم‌ری را نیز متوجه معابر و محیط زیست می‌کند.

تقی پور خاطرنشان کرد: عملیات نگهداری زمستانی معابر در کشور همواره به صورت سنتی صورت پذیرفته است به نحوی که بعد از بارش برف و تشکیل لایه اولیه یخ بر روی آسفالت اقدام به یخ ‌زدایی می‌شد به گونه‌ای که مخلوط شن و نمک یا نمک خالص به صورت غیرمکانیزه بر روی سطح معابر پاشیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این روش امکان کنترل و نظارت دقیق بر میزان و چگونگی پخش نمک وجود نداشته و غالبا بیش از مقدار مورد نیاز، نمک استفاده می‌شود، افزود: این امر خود به آسفالت معابر، فضای سبز و محیط زیست آسیب وارد می کند.

تقی پور با بیان اینکه استفاده از شن نیز تنها موجب افزایش اصطکاک شده و هیچگونه اثر یخ‌زدایی ندارد، اضافه کرد: پس از بارش برف و یخبندان، شنهای باقیمانده بر روی سطح معابر نیز خود مشکل‌ساز می‌شود.

شهردار منطقه 5 تبریز گفت: در سال ‌جاری شهرداری این منطقه برای نخستین بار در کشور به عنوان منطقه پایلوت اقدام به تهیه و تجهیز تاسیسات و خودروهای مورد نیاز به منظور اجرای این روش نوین در سطح معابر می کند.

وی ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ این رویکرد و دست یافتن به اهداف طرح، در سالهای آتی با گسترش به کارگیری روشهای نوین نگهداری زمستانی در معابر، علاوه بر کاهش آسیب و آلایندگی محیط زیست تا 50 درصد در هزینه‌ها صرفه جویی شود.