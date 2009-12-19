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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۸

هاشمی رفسنجانی:

حاکم شدن روح بی تفاوتی در جامعه اسلامی همه چیز را تباه می کند

حاکم شدن روح بی تفاوتی در جامعه اسلامی همه چیز را تباه می کند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار مسئولان ستاد مرکزی احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر با تاکید بر اهمیت این وظیفه در اسلام تاکید کرد: در صورت حاکم شدن روح بی تفاوتی در جامعه اسلامی همه چیز تباه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،  آیت الله  اکبرهاشمی رفسنجانی در این دیدار که روز شنبه به مناسبت هفته امر به معروف و نهی از منکر صورت پذیرفت با تسلیت فرا رسیدن ایام محرم تاکید کرد: اصلاح امت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر مهمترین دلایل امام حسین(ع) برای قیام بود و در تاریخ اسلام واقعه ای با این تاثیرگذاری نمی توان یافت و این از اهمیت جایگاه این فریضه در دین اسلام است.

وی با بیان اینکه اگر فرهنگ نظارت عامه در مردم زنده شود آن جامعه می تواند الگو و نمونه باشد افزود: امر به معروف و نهی از منکر مطابق با فطرت پاک بشری است و با بیدار کردن وجدان بشریت و نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر می توان جامعه را به سمت خیر و صلاح هدایت کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقسیم امر به معروف و نهی از منکر در دو شاخه دولتی و مردمی تاکید کرد: هر چه بر جنبه های مردمی این فریضه تاکید شود فواید بیشتری به همراه خواهد داشت و باید تلاش شود در مردم فرهنگی ایجاد شود تا در مقابل بدیها و رفتارهای ناپسند و خلاف بی تفاوت نباشند.

وی از مسئولان ستاد احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر خواست تا با کمک گرفتن از تحقیق نسبت به تدوین و تنظیم دائره المعارف امر به معروف و نهی از منکر در اسلام اقدام کنند.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام زرگر دبیر ستاد احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر با ارائه گزارشی از فعالیتهای این ستاد، ذهنیت زدایی منفی از فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، اقدامات فرهنگی و تاکید بر قانونگرایی در اجرای این فریضه را از مهمترین اهداف این ستاد برای احیا فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه عنوان کرد.

کد مطلب 1003280

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