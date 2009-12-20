70 درصد مدارس جیرفت تخریبی هستند

عبدالله عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به وجود 50 هزار دانش آموز در جیرفت از این شهرستان به عنوان پرجمعیت ترین آمار دانش آموزی استان کرمان یاد کرد.

عسکری در خصوص وضعیت مدارس این شهرستان افزود: 70 درصد مدارس این شهرستان تخریبی بوده و بعضی از این مدارس فاقد حصارکشی لازم هستند.

وی عنوان کرد: مدارس شهرستان جیرفت به خصوص در بحث زیرساختها نیاز به توجه جدی دارد اما در بحث جنوب استان کرمان پس از شهرستان شدن برخی مناطق جنوب کرمان، کمتر به جیرفت توجه شده است.

وی با اشاره به اینکه 15 مدرسه شبانه روزی نیز در جیرفت وجود دارد، خاطرنشان کرد: تنها چهار مرکز شبانه روزی استان امکانات مناسب دارند و بقیه خوابگاه های کلنگی هستند یا احتیاج به تعمیر دارند.

وی با اشاره به منطقه اسماعیلیه در این شهرستان گفت: این بخش در تقسیمات کشوری جزء شهرستان عنبرآباد و در بحث آموزشی جزء شهرستان جیرفت است که مشکلاتی در این بحث پیش روی ما قرار داده است.

عسکری گفت: در شهرستان عنبرآباد نیز 44 واحد آموزشی تخریبی وجود دارد که نیاز ضروری به بازسازی دارند.

وی از جمله نیازهای ضروری این دو شهرستان و دیگر مناطق جنوبی کرمان را ایجاد مرکز تربیت معلم دانست و اضافه کرد: اساتید مجربی در جنوب کرمان داریم که می تواند از وجود آنها در این مرکز استفاده کرد.

وی همچنین با اشاره به ساخت هنرستانهای فنی و حرفه ای در این شهرستان خواستار رفع نیازهای سرمایشی و گرمایشی این هنرستانها شد و ایجاد اردوگاه دانش آموزی را از دیگر نیازهای آموزشی منطقه جنوب استان کرمان اعلام کرد.