آسیب شدید زمین چمن فولادشهر / حل مشکلات تا زمان حضور بازرسان AFC

سعید کلانتر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد آخرین وضعیت زمین چمن ورزشگاه فولادشهر اظهار داشت: زمین چمن ورزشگاه آسیب بسیاری دیده و باید صبر کنیم پس از آب شدن برف‌هایی که سطح زمین را فرا گرفته است، اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود و برگرداندن وضعیت این زمین به شرایط مطلوب گذشته را آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه پیش از آغاز مسابقه سپاهان با مقاومت سپاسی نگرانی خود را در این مورد به مسئولان اعلام کردیم، تاکید کرد: تا ساعتی پیش از آغاز این دیدار تنها شاهد بارش باران بودیم. به همین دلیل به دستور ناظر مسابقه روی زمین چمن را با کاور پوشاندیم اما دقایقی پیش از آغاز بازی بارش برف آغاز شد. در حال حاضر هم برف روی زمین نشسته است و برای اینکه آسیب بیشتری به چمن وارد نشود، مجبوریم منتظر آب شدن برف‌ها شویم و پس از آن برنامه‌های آماده سازی چمن را آغاز کنیم.

مدیر مجموعه ورزشی فولادشهر اصفهان خاطرنشان کرد: آماده نگاه داشتن زمین چمن این ورزشگاه یک بحث و وظیفه ملی است زیرا اصفهان با 2 نماینده در لیگ قهرمانان آسیا، تنها همین زمین را برای میزبانی آن مسابقات مهم دارد، به همین دلیل ما تلاش می کنیم با توجه به فشردگی مسابقات که در این زمین برگزار می شود، همیشه آن را سالم نگه داریم.

وی با اشاره به اینکه زمین چمن این ورزشگاه جزو بهترین زمین‌های چمن ایران است، افزود: قطعا برای بازی چهارشنبه ذوب آهن برابر ابومسلم زمین را آماده می کنیم. البته تعطیلی دو هفته مسابقات لیگ هم به ما کمک شایانی خواهد کرد تا شرایط زمین چمن ورزشگاه را به وضعیت ایده‌آل گذشته برگردانیم.

کلانتر در پایان با بیان اینکه دلیلی، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن جمعه شب از زمین چمن بازدید کرد، در مورد آخرین وضعیت تجهیز این ورزشگاه طبق استانداردهای AFC گفت: ضمن نصب گوشواره‌ها، کار یکی از نورافکن‌ها ورزشگاه هم به پایان رسیده است و قطعا تا زمان اعلام شده برای بازدید نهایی ناظران AFC مشکل خاصی نخواهیم داشت.