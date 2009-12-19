به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تهران در دیدار با برهم صالح نخست وزیر اقلیم کردستان عراق با بیان این مطلب افزود: ما این جنایات را محکوم کرده و اطمینان داریم اراده ملت عراق بر اراده تروریست ها و کسانی که امنیت، ثبات، توسعه و یکپارچگی عراق و مردم این کشور را هدف قرار داده اند، غلبه خواهد کرد.

وزیر امورخارجه در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری موفقیت آمیز انتخابات آتی عراق، اظهار داشت: برخی عوامل داخلی و خارجی علیرغم تظاهر به شعار دموکراسی، از آغاز عملا با روند توسعه سیاسی و دولت سازی در عراق مخالف بوده و هستند.

متکی در ادامه با اشاره به ظرفیت های بالای عراق جدید در ابعاد مناسبات دو جانبه و منطقه ای، افزود: عراق دارای ظرفیت بالایی در منطقه است و بایستی با عبور از مرز همکاری های دو جانبه، به حضور و مشارکت در همکاری های منطقه ای ارتقا یابد و دیپلماسی خود را در این جهت فعال نماید.

وی تصریح کرد که تسری سیاست های عراق به سوی همکاری های چند جانبه در منطقه نیز از دیگر زمینه های فعالتر شدن عراق در منطقه است.

متکی با اشاره به رایزنی های سیاسی دو کشور اظهار داشت که این مناسبات سیاسی باید به ابعاد دیگر روابط فیمابین بویژه حوزه های فرهنگی و اقتصادی گره بخورد.

وی با اشاره به هدفگذاری برای ارتقا سطح مبادلات فیمابین به میزان 5 میلیارد دلار، استفاده از تمامی ظرفیتهای همکاری موجود و شناسایی ظرفیت های جدید و محقق کردن طرحها در حوزه تجارت، نفت و گاز، حمل و نقل ، ارتباطات ، فرهنگی و گردشگری را مورد تاکید قرار داد.

متکی با اشاره به فعالیتهای شرکتهای ایرانی در طرحهای عمرانی کردستان عراق از جمله احداث تونل، ساخت جاده و پل، اهمیت مبادلات فرهنگی از جمله در زمینه برگزاری هفته های فرهنگی، همکاری های میان دانشگاهها، ایجاد شعبه های دانشگاهی، تبادل گردشگر و همچنین همکاری میان استانهای هم مرز را خاطرنشان ساخت و ارتقا این همکاری ها را در جهت منافع تهران- بغداد، مردم ایران و عراق و توسعه رفاه در منطقه دانست.

برهم صالح نیز با تقدیم سلام های گرم جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و همچنین مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق اظهار داشت که دیدارش از ایران تاکید بر اهمیت بالایی است که عراق برای روابط با جمهوری اسلامی ایران قائل است و در رهبری عراق نسبت به بسط مناسبات با ایران اجماع نظر وجود دارد.

وی تصریح کرد که ما بخشی از دولت عراق هستیم و با توجه به اینکه روابط فیمابین ریشه در تاریخ، فرهنگ و تمدن دو کشور دارد، علاقمند به تقویت بیشتر مناسبات در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم.

برهم صالح با اشاره به خساراتی که رژیم سابق بعثی در عراق به ملت ایران، ملت عراق و مردم کردستان عراق وارد آورد، اظهار داشت: حمایت از نظام سیاسی جدید در عراق متضمن منافع ما و منطقه است.

وی با تاکید بر اینکه تقویت روابط اقتصادی و تجاری برای دو کشور ایران و عراق منافع زیادی خواهد داشت، افزود: خوشبختانه روابط اقتصادی خوبی میان دو کشور شکل گرفته و با توجه به همجواری و امکانات مرزی مناسبی که وجود دارد، مایلیم حجم مبادلات، طرحهای مشترک عمرانی و صنعتی، همکاری استانهای همجوار و رفت و آمد تجار و بازرگانان و گردشگران را ارتقا بخشیم.

برهم صالح اظهار داشت که کردستان عراق می تواند به عنوان پلی برای گسترش همکاری میان ایران و عراق محسوب شود.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد تسهیلات کنسولی، تسهیل رفت و آمد از طریق ایجاد پروازهای مستقیم، افزایش پروازهای مستقیم، افزایش مبادلات فرهنگی، اعزام دانشجو به ایران و ایجاد کرسی ایران شناسی در دانشگاهها تاکید کرد.

برهم صالح با تشریح آخرین تحولات جاری در عراق و منطقه، به وضعیت حساس در عراق اشاره کرد و افزود: مقابله با بازگشت استبداد و عوامل داخلی و خارجی که بر اساس منافع خود در صدد حاکم کردن بعثی ها و القاعده هستند از چالشهای سیاسی عراق است.