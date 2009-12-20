تصویر سقوط نیزه نقره ای از آسمان/ روبات رفتگر و هدیه مدرن کریسمس

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان ناسا اعلام کردند اولین نشانه تصویری از وجود مایعات بر روی نیمکره شمالی بزرگترین قمر سیاره زحل تایتان توسط کاسینی به ثبت رسید. این تصویر در عین حال اولین عکس از بازتاب نور خورشید بر روی سطح دریاچه ای از متان در جهان دیگر که در فاصله چندین میلیارد مایلی از زمین قرار دارد به شمار می رود.

بازتاب نور خورشید بر روی دریاچه متانی قمر تیتان

روبات زباله جمع کن در ایتالیا

DustCart روباتی است که از 16 دسامبر 2009 تا کنون

جمع آوری زباله ها را خانه به خانه در لیورنو ایتالیا به عهده دارد

مینی مسکو - ماکتی 37 مترمربعی از شهر مسکو

هر یک از پنجره های خانه های کوچک این ماکت را می توان روشن کرد تا شبیه سازی روز و شب در این ماکت صورت گیرد. 300 نفر در ساخت این ماکت به وسعت 37 مترمربع که منظره ای از این شهر را در سال 1977 نمایش می دهد شرکت داشته اند و قیمت آن سه میلیون دلار اعلام شده است

سقوط نیزه نقره ای از آسمان

نیزه نقره ای کیهانی رگه ای درخشان و نقره ای رنگ از شهاب باران سالانه جوزا بر فراز آسمان کالیفرنیا است. این شهاب باران به دلیل سرعت پایین و ایجاد مناظره شگفت انگیز در میان آسمان شهرت زیادی دارد

دوربین Plenoptic برای ثبت چهار بعدی اطلاعات

این دوربین با کمک ردیفی از میکرو لنزها تعداد زیادی تصاویر کوچک را از زوایای مختلف به ثبت می رساند و از ترکیب آنها تصویری کامل و ایده آل را به وجود می آورد

روبات همزاد هدیه مدرن کریسمس

فروشگاهی ژاپنی این روبات را با ویژگی های صورت، بدن و صدای خریدار طراحی کرده و آن را در کنار محصولات ویژه عید کریسمس خود به فروش می رساند. ویژگیهای صورت و حرکات بالاتنه روبات بر اساس ویژگی های خریدار طراحی شده و صدایی مشابه صدای خریدار بر روی آن قرار داده شده است