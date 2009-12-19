به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی سلاح های بادی آسیا در دوحه قطر در حالی عصر امروز(شنبه) به کار خود در دوحه قطر پایان داد که تیم زنان ایران در بخش تفنگ موفق به کسب مدال در هیچ کدام از بخش های تیمی و انفرادی و رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان نشدند.

در بخش بزرگسالان الهه احمدی به عنوان تنها تیرانداز کشورمان در اسلحه تفنگ موفق شد با کسب 397 امتیاز راهی مرحله فینال شده و در جمع هشت تیرانداز برتر قرار گیرد. احمدی در این بخش با ثبت رکورد 1/101 امتیاز در رده ششم آسیا ایستاد.

در رده سنی جوانان تفنگ بادی بانوان هم تیم ایرا در مجموع عنوان چهارم را از آن خود کرد. در این بخش تیم هند، تایلند و قزاقستان اول تا سوم شدند.

در بخش انفرادی این ماده نیز مهلقا جام بزرگ با 391 امتیاز، منیره جمور با 390 امتیاز و نسیم سعیدی با 381 امتیاز به ترتیب دهم، یازدهم و بیستم شدند.

در رده سنی نوجوانان تیم ایران بدلیل حضور دو تیرانداز در بخش تیمی شرکت نکرد. در بخش انفرادی هم دینا فرزاد خواه با 386 امتیاز و نوشین شهبازی با 385 امتیاز به ترتیب بیست و سوم و بیست و هفتم شدند.

تیم تیراندازی مردان ایران در اسلحه تفنگ بادی روز گذشته موفق به کسب یک نشان نقره در بخش جوانان و یک مدال برنز در بخش تیمی رده سنی بزرگسالان آسیا شدند. فردا یکشنبه در ادامه این رقابتها تیم تیراندازی طپانچه بادی مردان در سه رده سنی به مصاف حریفان آسیایی خود می رود.

سومین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی سلاح‌های بادی آسیا از 27 تا 30 آذرماه در دوحه قطر برگزار می شود که تیم ایران با ترکیب 35 ورزشکار در این رقابت‌ها حاضر شده است. این پیکارها هرچهار سال یکبار برگزار می شود.