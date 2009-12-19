به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، رقابتهای ووشوی قهرمانی بانوان کشور در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برای انتخاب تیم ملی و شرکت در رقابتهای بانوان جهان در سنگاپور از امروز شنبه در ورزشگاه شهید بابایی قزوین آغاز شد.

در این مسابقات 300 ورزشکار از 28 استان کشور در دو بخش تالو و سانشو طی دو روز با هم رقابت می کنند.

در مسابقات ووشوی بانوان کشور تیمهای شرکت کننده در رده نونهالان و نوجوانان فقط در بخش تالو با هم مسابقه می دهند و مسابقات جوانان در بخش تالو در دو وزن و سانشو در چهار وزن 48، 52، 56 ، 60 کیلوگرم برگزار خواهد شد.

مسابقات رده بزرگسالان روزهای 30 آذر و اول د یماه برگزار می شود.

کسب چهار مدال ارزشمند در کاراته

کاراته کاهای قزوینی در مسابقات قهرمانی کاراته کشور به دو مدال نقره و دو برنز دست یافتند.

در این رقابتها که در بخش نیوفول کنتاکت برگزار شد سید مهرداد بابایی چگینی در وزن آزاد و نقی غدیری در وزن منهای 78 کیلیوگرم نائب قهرمان شدند و احسان روز بهانی و کامبیز عبداللهی در اوزان منهای 54 و 68 کیلوگرم به طور مشترک در رده وم جای گرفتند.

در پایان این رقابتها تیم کاراته استان اردبیل اول شد، مازندران در رده دوم جای گرفت و کرمانشاه در مکان سوم ایستاد، تیم قزوین هم در این رقابتها چهارم شد.

در این مسابقات تیمهایی از استانهای اردبیل، مازندران، کرمانشاه، خراسان شمالی، لرستان، قم، اصفهان و فزوین حضور داشتند.