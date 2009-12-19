به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، این نمایشگاه در فضای به مساحت سه هزار مترمربع و 40 غرفه با محوریت گسترش فرهنگ صحیح عزاداری عاشورا برگزار شد.

دومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی زنجان از شنبه به مدت هفت روز در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان بر پا شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان در مراسم افتتاح نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در زنجان گفت: در جلسات متعددی که در اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان درباره برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه فرهنگ عاشورایی برگزار می‌شود تلاش شده است تا در بحث محتوا بخشی به این نمایشگاه اقدامات خوبی صورت گیرد.

حجت الاسلام ‌علی دشتکی گفتمانهای دینی و پاسخ به شبهات را از دیگر بخشهای نمایشگاه فرهنگ عاشورایی دانست، بیان داشت: در این نمایشگاه با حضور علمای برجسته تلاش می‌شود در قالب میزگرد به صورت مناظره به سئوالات مخاطبان جواب داده شود.

وی برگزاری نمایشگاه مفهومی و بازسازی نقاط حساس تاریخ صدر اسلام را از دیگر بخشهای این نمایشگاه برشمرد و افزود: بحث تأثیر لقمه حرام در زندگی، ویژگی‌های هیئت‌های مذهبی نمونه، خدمت مسجد به قیام امام حسین (ع)، بحث انقلاب اسلامی و قیام امام حسین(ع) از جمله موضوعاتی است که در این نمایشگاه به آنها پرداخته خواهد شد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه در غرفه‌های مدرسه عاشورایی، کارگاه کودک و نوجوان و غرفه بانوان برنامه‌های متنوعی اجرا خواهد شد، گفت: در نمایشگاه فرهنگ عاشورایی از نرم‌افزار اعتقادات شیعه رونمایی می‌شود.

وی در ادامه از چاپ جلد سوم کتاب پاسخ به شبهات دینی در اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان خبر داد و گفت: امیدواریم این کتاب به موقع در نمایشگاه عرضه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه مبارزه با تحریف دین یکی از دلایل به وجود آمدن نهضت عاشوراست، گفت:‌ فرهنگ عاشورایی برخاسته از متن دین و سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع) است.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به دلایل و اهداف امام حسین (ع) در نهضت عاشورا افزود: مبارزه با تحریفهای جدی در دین، مبارزه با ستم طاغوت و ترویج فرهنگ والای انسانی، ترویج شعار مرگ سرخ بر زندگی ذلت بار و شهادت طلبی و آمادگی برای مرگ به جهت احیای دین و جامعه از اهداف قیام امام حسین (ع) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان با بیان اینکه اساسی ترین هدف امام حسین (ع) از قیام عاشورا حفظ کرامت و انسجام امت اسلامی است، تصریح کرد: امروز ارتقای آگاهی به ویژه آگاهی های فرهنگی یکی از محورهای حرکتی همه جوامع است و نظام اسلامی در این برهه از تاریخ بیش از گذشته به بصیرت با گرایش فرهنگی و دینی نیازمند است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه راهبردهای اساسی قیام عاشورا می تواند ما را در رسیدن به تمام اهداف یاری کند، افزود: فرهنگ عاشورا برخاسته از بطن قرآن و سیره اهل بیت (ع) است و این فرهنگ قدرت و جاذبه فوق العاده و زیبایی در خود دارد.

وی ادامه داد: در صورتیکه ما در مسیر اهداف امام حسین (ع) حرکت کنیم، قطعا تحول عظیمی را در زندگی و حرکت جامعه مشاهده خواهیم کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: امروزه دشمن با ابزار تهاجم فرهنگی به سراغ نمادها، باورها و اعتقادات مردم آمده و یکی از این نمادها و اعتقادات جدی که به عنوان موتور حرکت در فرهنگ شیعه مورد توجه قرار دارد فرهنگ عاشوراست.