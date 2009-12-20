ساکنان روستای 800 نفری حموله آب شرب ندارند!

به گزارش خبرنگار مهر، روستای حموله حدود 800 نفر جمعیت دارد و شمار خانوارهای آن چهار برابر 20 است اما مسئولان مدام تاکید می کنند که ما به روستاهای بالای 20 خانوار آب می دهیم.

این روستا مشکلات بی شماری در زمینه های مختلف بهداشتی، درمانی و ... دارد که مهمترین آن آب است که البته حل آن ساده ترین راهها دارد. چرا که لوله کشی آب تا 500 متری روستا آمده اما به این روستا نرسیده است!

رئیس شورای اسلامی این روستا در خصوص شرایط در این روستا گفت: شغل اکثر ساکنان این روستا کشاورزی است و جمعیت آن با داشتن 80 خانوار بالغ بر نفر 800 است اما مسئولان عنوان می کنند ما به روستاهای بالای 20 خانوار آب می دهیم خوب ما هم بالای 20 خانواریم و شامل دریافت آب هستیم!

"جاسم کعب عمیر" در خصوص دیگر مشکلات این روستا اظهار داشت: جدی ترین مشکل روستا عدم وجود آب آشامیدنی، عدم برق رسانی کامل، نبود جاده دسترسی و همچنین فاضلاب نامناسب است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر از آب رودخانه برای آب شرب استفاده می کنیم که خود موجب بروز بسیاری از بیماریهای روده ای و عفونی برای اهالی محل شده است.

عمیر یادآور شد: بیماریهای انگلی و روده ای در این روستا عادی شده اما با این هم بیماری درمانگاه هم نداریم که امکان درمان بیماریها وجود داشته باشد.

لوله آب در 500 متری روستای حموله متوقف شده است

کعب عمیر افزود: جالبترین نکته در مورد عدم داشتن آب سالم و لوله کشی برای این روستا این است که شبکه لوله کشی آب تا فاصله 500 متری این روستا نیز رسیده است ولی اهالی روستای ما از این نعمت بی بهره هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در خصوص مشکلات این روستا گفت: برنامه ای برای لوله کشی آب برای روستاهای دارای زیر 20 خانوار برای ما تعریف نشده است و روستای حموله نیز تحت پوشش ما نیست.

به روستاهای بالای 20 خانوار آب می دهیم/اهالی روستا باید تقاضای آبرسانی کنند

غلامعلی خلیف پور گفت: برای حل این مشکل و در صورتی که این روستا دارای بیش از 20 خانوار است اهالی روستا باید به شرکت آب فاضلاب روستایی مراجعه و تقاضای آبرسانی کنند.

روستای حموله وجود داشتن جمعیت 800 نفری تنها یک مدرسه آن هم تا مقطع پنجم ابتدایی دارد.

روستای حموله در مجاورت روستاهای سیدسعد، سیدنبی، سیدمعن، سیدقاهر، بامدژ، سیدیدیم و سیدسعان است و به گفته اهالی و اعضای شورای روستای حموله، تمامی این روستاها وضعیت مشابهی از لحاظ محرومیت دارند.

خبرگزاری مهر ضمن تهیه گزارشات دیگری از مشکلات این روستا و نیز روستاهای مجاور آن، آماده شنیدن و انعکاس نظرات مسئولان در خصوص وضعیت آب روستای حموله و نیز سایر مشکلات ساکنان شریف این روستاهاست.