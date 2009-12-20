تلاش فرهنگوران شیراز برای عنوان از دست رفته پایتخت فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، چندی پیش خبری در سطح رسانه ها مطرح شد که در پی سفر دور سوم هیئت دولت به اصفهان این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی کشور به عنوان یکی از مصوبات فارس به تصویب رسیده است، عنوانی که شیراز سالهای سال کوشید که آن را به صورت رسمی کسب کند اما هرگاه که در جمع دولتیان این موضوع پیش کشیده می شد یا از سر بی توجهی مسئولان استان و یا به هر دلیل دیگر مورد استقبال مسئولان کشوری قرار نمی گرفت تا اینکه اصفهان عنوانی را که همواره فارسیها به آن افتخار می کردند از آن خود کرد.

این مصوبه بهانه ای شد تا بار دیگر اهالی فرهنگ استان فارس از کم کاری و بی توجهی نسبت به این موضوع گلایه مند باشند و از مسئولان بخواهند برای سفر دور سوم هیئت دولت عنوان همیشگی شیراز را به این شهر بازگردانند و در پی آن، امروز شورای شهر شیراز در اقدامی که به نظر می رسد آن را باید دستگاه های فرهنگی استان فارس در مدتها قبل پیگیری می کردند، اهالی فرهنگ شهر شیراز را به صحن علنی شورای شهر دعوت کرد تا عنوانی را به تصویب برسانند که در سفر دور سوم هیئت دلت به استان فارس پیشنهاد و مصوب شود، عنوان پایتخت فرهنگی ایران اسلامی که تا پیش از این کاری این چنینی برای تثبیت آن به صورت رسمی صورت نگرفته بود.

جلسه ای که امروز برگزار شد و در آن مسئولان فرهنگ استان نیز به عنوان یکی از شرکت کنندگان و نه به عنوان میزبان و متولی شرکت کرده بودند و پیش از هرکدام مدعوین نیز آن را ترک کردند می توان مقدمه ای دانست برای هم اندیشی اهالی فرهنگ استان فارس که هرکدام از آنها برای انتخاب شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی ایرانی اسلامی دلیل و مصادیقی بارز و آشکار به شمار می رود، هرچند برخورداری از داشته های میراثی، فلسفی، ادبی، هنری و ... نیز که در سطح استان پهناور فارس و شیراز پراکنده اند هرکدام وزنه های دیگر فرهنگ این خطه از ایران اسلامی به شمار می روند.

احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز در مجلس در این جلسه موضوع نشست را با جلسه مشترک مجمع نمایندگان فارس با رئیس جمهور که چندی پیش برگزار شده بود آغاز کرد و گفت: در جلسه ای که با رئیس جمهور داشتیم وی اعلام کرد که تصویب پایتخت فرهنگی ایران برای اصفهان مصوبه شورای شهر آنها بوده و مربوط به سفر و مصوبات نیز به شمار می رود.

وی اضافه کرد: البته رئیس جمهور تاکید کرد که شیراز می تواند عناوین این چنینی را برای خود برگزیند تا در جلسه هیئت دولت در استان به تصویب برسد و در آن از پسوندهایی مثل پایتخت ادب، پایتخت هنر و... استفاده کند و این سخن نشان می دهد که مسئله هنوز برای سطح کلان کشور مشخص نیست.

این نماینده مجلس گفت: در عین حال اعضای حاضر در این جلسه مراتب را با کار کارشناسی پیگیری کنند تا مشخص شود کدامیک از عناوین به سود و منفعت شهر شیراز بوده تا در فرصت کم باقیمانده به سفر هیئت دولت موضوع پیشنهاد و مصوب شود.

علی زحمتکش عضو شورای شهر شیراز نیز به عنوان یکی از سخنرانان در این جلسه از سخنرانی رئیس جمهور در مراسم یادروز حافظ نیز به عنوان دلیل محکمی یاد کرد که می توان از آن بهره جست تا در انتخاب این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی ایران مطرح شود و افزود: در این مراسم رئیس جمهور از توجه ویژه به این موضوع با لحاظ کردن در بودجه سال 89 و برنامه پنج ساله نیز خبر داد اما این امور هیچگاه مورد پیگیری مسئولان قرار نگرفت و امروز نیز باید در سفر هیئت دولت به استان فارس محوریت بر همین مبنا باید باشد و به عنوان نمونه می توان در جلسه نخبگان با رئیس جمهور سخنرانیها را با این نوع مطالبات دنبال کرد.

استاد امامی از دیگر فرهنگوران حاضر در جلسه بود که سخنرانی وی به حدی احساسی و از سر دلسوزی نسبت به فرهنگ و نام فرهنگی شیراز بود که تمامی حاضران را سراپا به گوش واداشت تا این فرهنگور پیشکسوت استان فارس و شیراز از داشته های فرهنگی و تمدنی این شهر بگیود و اعلام کند که همه مسئولان باید باور کنند که این شهر پایتخت فرهنگی ایران زمین بوده، هست و خواهد بود.

استاد امامی با اشاره به اینکه باید داشته های فرهنگی شهر برای همگان معرفی شود، سخنرانی خود را با قطعه شعری از قاآنی ادامه داد و از همگان خواست که بگویند این شعر متعلق به کدم شاعر است و بر این اساس تاکید کرد هنوز ابعاد وسیعی از داشته های فرهنگی در شیراز وجود دارد که باید شناخته شوند.

وی همچنین با اشاره به اینکه شیراز با این داشته ها به طور حتم پایتخت فرهنگی به شمار می رود، افزود: هر زمان، شهری از فردی مثل نمازی یا خلیلی برخوردار شد آن وقت می تواند مدعی شود که پایتخت فرهنگی است، یا وقتی مثل شیراز بانویی خانه خود را به فرهنگستان تبدیل کرد می توانند مانند این شهر خود را پایتخت فرهنگی بنامند.

داریوش نوید گویی چهره سرشناس عرصه نشر نیز از جمله حاضرین در جسله به شمار می رفت که با خود چندین جلد کتاب به جلسه آورده بود تا بر اساس آن به صورت مستند نیز اثبات کند که شیراز از چه پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی برخوردار است.

وی با این نظر که این جلسه باید بسیار زودتر از این زمانها شکل می گرفت، افزود: نقش شیراز قبل از پیدایش جایگاه ادبیات و شعر در جهان در این کتابها و امثال آن به خوبی هویداست که باید مورد مطالعه قرار گیرد.

به گزارش مهر، سیروس رومی محقق برجسته و یکی از فرهنگوران پیشکسوت استان فارس نیز در این جلسه با ارائه اطلاعات کاملی از وضعیت تاریخ روزنامه نگاری فارس وشیراز بار دیگر بر اثبات پایتخت فرهنگی بودن شیراز تاکید کرد و متذکر شد که باید برای این عنوان، سازماندهی مناسبی ایجاد شود.

وی گفت: 212 سال پیش در هندوستان یک ارمنی شیرازی اولین روزنامه ارمنی جهان را به وجود آورد چندین سال قبل از اینکه در ایران اولین روزنامه چاپ شود و بدین گونه است که شیراز حرف اول را در مطبوعات ایران می زند.

رومی همچنین گفت: شیراز در شعر 25 شاعر جهانی مطرح و بزرگ مثل گوته و.. مطرح شده و از این شهر به عنوان یک شهر آباد، زیبا و انگیزه ای برای سرایش شعر یاد کرده اند.

این محقق برجسته شیرازی اضافه کرد: 63 شاعر ایرانی و 85 شاعر فارسی نیز در شعرهای خود از شیراز یاد می کنند و این اطلاعاتی است که باید در مورد معرفی شیراز به عنوان پاتخت فرهنگی ایران اسلامی مورد توجه و اصرار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: شیراز و استان فارس قومی ریشه دار بوده که در طول تاریخ دچار تحولات ژنتیکی نشده است، در حمله هایی که به این کشور صورت می گرفته، با درایت شیرازیها این شهر ازهر گزندی مصون مانده و این موهبتی بوده که نصیب فارس شده است.

امیر سبوکی فعال عرصه گردشگری نیز اطلاعات جامعی پیرامون مباحث تبلیغی معرفی شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران اسلامی مطرح کرد که مورد توجه شورای شهر و اعضا قرار گرفت.

وی با تشریح آماری مقایسه ای در این رابطه گفت: در اصفهان در100 بیلبورد از واژه پایتخت فرهنگی برای این شهر استفاده شده که به خودی خود در ذهن این موضوع را الغا خواهد کرد اما در هیچکدام از بخشهای ورودی استان فارس از منطقه ایزدخواست با تابلویی مواجه نمی شویم که در آن اعلام شده باشد "به شیراز شیرازه فرهنگ و تمدن ایران زمین خوش آمدید" و این شعاری است که برای حوزه میراث استان فارس به تصویب رسیده بود.

وی گفت: اکنون شیراز به حافظ، سعدی، باغ ارم، تخت جمشید و چند اثر دیگر معرفی شده در حالیکه فارس بیش از دو هزار و 600 اثر تاریخی دارد و اصفهان فقط یک هزار و200 اثر را به خود اختصاص داده است.

سبوکی در این خصوص پیشنهادهایی را مطرح کرد که مورد قبول شورا نیز واقع شد که طی آن در جریان سفر رئیس جمهور و بعد از آن بیلبوردهای سطح شهر به موضوع پایتخت فرهنگی ایران اسلامی اختصاص یابد.

علی نقی رزاقی نیز یکی دیگر از فرهنگوران پیشکسوت استان فارس نیز سخنرانی خود را با چند خبر خوش فرهنگی آغاز کرد. رزاقی در این رابطه گفت: با تلاشهایی که صورت گرفت طرح فیلمنامه زندگینامه سعدی در 30 قسمت در شبکه دو سیما مورد موافقت قرار گرفت همچنین با زندگینامه حضرت احمد ابن موسی(ع) نیز موافقت شد.

یکی از وجوه تفاوت این جلسه با سایر هم اندیشی ها پیشنهاد یکی از خبرنگاران زن جراید محلی شیراز بود که طی آن پیشنهاد شد یکی از پروژه های فرهنگی این شهر با عنوان پایتخت فرهنگی توسط هیئت دولت افتتاح شود.

به گزارش مهر، در طول این جلسه تمام فرهنگوران و پیشکسوتان عرصه فرهنگ پیشنهادات و نکته نظرات خود را پیرامون چگونگی انتخاب شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی مطرح کردند و در انتها مصوب شد که در جلسه هیئت دولت عنوان "شیراز پایتخت فرهنگی ایران اسلامی" پیشنهاد شود.