گلوگاه رتبه نخست جمع آوری زکات مال را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی بعداز ظهر شنبه در دیدار با پرسنل و سرکشی از فعالیتهای کمیته امداد شهرستان گلوگاه با اشاره به سرعت و دقت در ارائه خدمت برای حفظ عزت و تکریم خانواده های نیازمند افزود: امدادگران باید مشکلات خانواده ها را شناسایی و با در اختیار گذاشتن امکانات و طرحهای اشتغالزایی امید و نشاط خانواده ها را برای رسیدن به آینده ای بهتر پیگیری کنند.

باغبانی اعتماد دولت به این نهاد در جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی و بنگاه های زودبازده اقتصادی را حاصل زحمات صادقانه و پیشگیری مجدانه کارشناسان بخش اشتغال دانست و خاطرنشان کرد: باید اعتماد و حسن توجه را با نظارتها و پیگیری های مستمر و سرکشی از طرحها مراقبت کرد.

وی با اشاره به رعایت نکات اخلاقی، خدمت صادقانه، دقت، سرعت در ارائه خدمت را از شاخصه های جلب اعتماد مردمی به این نهاد دانست و گفت: در آینده نزدیک و به منظور توسعه خدمت رسانی و استفاده از ظرفیتهای مردمی و موسسات خیریه شبکه امداد محله با همکاری خیرین و نیکوکاران راه اندازی خواهد شد.

باغبانی از مردم خیر و نیکوکار شهرستان گلوگاه که با توجه به محرومیت منطقه از نظر اهدا کمکهای مردمی به وی‍ژه در بخش زکات مال و صدقات در استان رتبه نخست را کسب کرده است، قدردانی کرد.

وی یادآور شد: کمیته امداد شهرستان گلوگاه تعداد هزار و 800 خانوار نیازمند این منطقه را تحت حمایت دارد و در 9 ماهه امسال مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون ریال کمکهای مردمی را جذب کرده است.

به گفته وی، شهرستان گلوگاه در بخش زکات مال با جمع آوری 300 میلیون ریال رتبه نخست در مازندران را کسب کرده که نسبت به 9 ماهه سال گذشته 52 درصد رشد درآمدی داشته است.