نرم افزار کنترل موانع در اطراف فرودگاهها به ایران آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاههای کشور، ابراهیم شوشتری از راه اندازی و نصب نرم افزار طراحی ژئوتیتان (GEOTITAN) در اداره کل مراقبت پرواز شرکت فرودگاههای کشور خبر داد و گفت: امیدواریم ضمن تامین زیر ساخت های مورد نیاز شامل نقشه های هوانوردی و بانک داده های مکانی مناسب و کارآمد، گام بلندی برای ارائه و استفاده از دستورالعمل های PBN پروازی بر این اساس در کشور برداشته شود.

مدیرکل مراقبت پرواز شرکت فرودگاههای کشور در خصوص توانایی های این نرم افزار، اظهار داشت: این نرم افزار توانایی ارائه طرحهای تقرب و دستورالعمل های ورودی و خروجی سنتی (CONVENTIONAI) بر اساس دستگاههای کمک ناوبری زمینی، طرحهای تقرب و همچنین طرحهای ماهواره ای RNAV/GNSS شامل طرح های PBN را دارا است.

شوشتری افزود: با بکارگیری نرم افزار ژئوتیتان، توانایی شرکت فرودگاههای کشور در زمینه کنترل موانع در اطراف فرودگاهها افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، با توجه به تعداد زیاد فرودگاهها و راههای هوایی در کشور با استفاده از این سیستم، سرعت و دقت ارائه طرحهای تقرب و دستورالعمل های ورودی و خروجی افزایش می یابد. این نرم افزار و آموزشهای مرتبط در خارج و داخل کشور 1.5 میلیارد ریال هزینه داشته است.