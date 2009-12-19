298 نفر در کرمان به آنفلوانزا مبتلا شده اند/ فوت 5 بیمار کرمانی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسدالله کردان عصر شنبه در جلسه شورای سلامت کرمان گفت: در موج دوم آنفلوانزا در استان کرمان نیز باید با جدیت در خصوص پیشگیری از شیوع این بیماری اقدام کنیم.

وی گفت: تاکنون در استان کرمان 298 نفر به آنفلوانزا نوع A مبتلا شده اند که از این تعداد 234 نفر مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان و بقیه در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بوده است.

کردان خاطرنشان کرد: در همین راستا نیز تاکنون پنج نفر به دلیل ابتلا به آنفلوانزا فوت کرده اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: با توجه به موج بعدی این بیماری همزمان با توجه به ورود حجاج باید آمادگی خود را برای مقابله با این بیماری حفظ کنیم.

وی با اشاره به ورود اولین محموله واکسن آنفلوانزا نوع A در کشور و تخصیص سهمیه استانی گفت: این میزان واکسن تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی به بیماران خاص، پیوندی ها و افراد مبتلا به سرطان به صورت رایگان داده می شود.

کردان در خصوص حجاج نیز گفت: تعداد زیادی از حجاج در طول حج به این بیماری مبتلاء شده اند و بهبود یافته اند چون 95 درصد از بیماران دچار آنفلوانزا نوع A خفیف می شوند.

استاندار کرمان نیز در این جلسه با اشاره به تعامل و همکاری دستگاه های مختلف در کنترل این بیماری در استان کرمان نحوه مدیریت آنفلوانزا نوع A در استان کرمان را در کشور الگو دانست.

حبیب الله دهمرده خواستار ارائه گزارش ویژه از نحوه پیشگیری و کنترل این بیماری در استان کرمان شد.

وی افزود: در موجهای بعدی این بیماری نیز باید ضمن استفاده از تجربیات مثبت نقاط ضعف را نیز برطرف کنیم.