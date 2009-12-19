استان زنجان به عنوان الگو عزاداریها برای اهل بیت جهان مطرح است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد عصر شنبه در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی، پرهیز از خرافه گرایی را از مهمترین اصول در عزاداری های مردم استان زنجان عنوان کرد و افزود: استان زنجان در زمینه عزاداری های عاشورا به عنوان یک نمونه مهم و سالم از عزاداری ها در کشور مطرح است.

وی تاکید کرد: استان زنجان وظیفه خطیری در زمینه برگزاری ها عزاداری های سالم و به دور از برخی خرافات دارد و باید در این راستا توجه ویژه به برگزاری برنامه های الگوساز در استان صورت بگیرد.

استاندار زنجان با اشاره به ثبت عزاداری حسینه اعظم زنجان در فهرست آثار معنوی به عنوان دهمین اثر معنوی کشور افزود: این فرایند وظیفه استان را در برگزاری سالم عزاداری ها سالم و الگو ساز دوچندان می کند و نشان می دهد که استان زنجان در مقوله عزاداری های اباعبدالله با رویکردی متفاوت از سایر استانها و به عنوان استان الگو ساز عمل کند.

رئوفی نژاد گفت: روشهای عزادارای دارای شاخصه های مختلف است و این امر لزوم توجه ویژه به برگزاری عزداری ها سالم را مورد تاکید قرار می دهد.

وی افزود: برخی هیئتهای عزاداری در ایران دارای سابقه بیش از 50 تا 100 سال هستند و این امر لزوم توجه ویژه به عزاداری های عاشورا را می رساند.

رئوفی نژاد برگزاری نمایشگاه فرهنگ عاشورایی را فرصت مناسبی برای توسعه فرهنگ صحیح عزاداری ها برای اباعبدالله حسین (ع) دانست.

نماینده ولی فقیه با بیان اینکه توجه به فرهنگ عاشورا و فلسفه شکل گیری آن موجب توسعه و تعالی جامعه می شود، گفت: امام حسین(ع) برای حفظ اسلام، نماز، امر به معروف و احیای ارزشهای اسلامی قیام کرد.

حجت الاسم محمد تقی واعظی با بیان اینکه مهمترین انگیزه قیام خونین عاشورا امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: امام حسین (ع) در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر پیشتاز است و برای اصلاح امت پیامبر (ص) و احیای امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد.

وی تلاش برای مقابله با ورود برخی انحرافات و خرافات در عزاداری ها برای اباعبدالله و شهدای کربلا را از مهمترین عوامل در راستای توسعه فرهنگ عاشورا در جامعه دانست و افزود: انحرافات در عزاداری ها به شکلهای مختلف وارد می شوند و مانع از برگزاری مراسمات صحیح عزاداری می شوند که همه دست اندرکاران باید برای جلوگیری از ورود این انحرافات هوشیار باشند.