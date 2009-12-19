معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشور منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مصطفی محمدنجار وزیر کشور طی حکمی یحیی محمود زاده را به سمت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشور منصوب کرد.

در حکم نجار خطاب به یحیی محمود زاده آمده است: تدوین بودجه و اعتبارات، ساماندهی و تدوین برنامه جامع نیروی انسانی متخصص و متعهد با استفاده از روشهای علمی، برنامه ریزی و نظارت به توسعه مدیریت با رویکرد توسعه اقتصادی و سایر ابعاد آن با توجه به سیاستها و برنامه های دولت خدمتگزار، رسیدگی به امور رفاهی و خدماتی بیمه ای کارکنان و توزیع عادلانه آن با هدف تقویت و ارتقاء سطح رفاهی و معیشتی آنان، توجه به مقوله بهره وری و دولت الکترونیک ، کاهش هزینه های غیر ضروری و صرفه جویی و اعمال مراقبتهای لازم برای حفظ و نگهداری اموال و ابنیه از جمله اموری است که انتظار دارد از طریق برنامه ریزی مناسب و شایسته نسبت به آن اهتمام و تلاش داشته باشید.

پیش از این محمد علی شاعری معاون فعلی سازمان حفاظت محیط زیست، عهده دار سمت معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشور بود.