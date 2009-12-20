دکتر علی اکبر عبدل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که چه ضرورتهایی ما را به سمت مطالعات میانرشتهای سوق دادهاند؟ گفت: اگر مرادمان از [مطالعات میانرشتهای ] مجموعه مطالعاتی باشد که با بهرهگیری از یافتهها و دستاوردهای پژوهشی چند رشته علمی مختلف و نیز با به کارگیری روشهای معمول در آن چند رشته علمی درباره موضوع واحدی صورت میگیرند، میتوانم گفت که پارهای از عواملی که بعضی از پژوهشگران را به مطالعات میان رشته ای سوق دادهاند، عبارتند از: 1- اعتقاد بعضی از پژوهشگران به لزوم ایجاد همگرایی میان پارهای از رشته های علمی با پارهای دیگر از آنها.
وی افزود : 2-اعتقاد برخی از پژوهشگران به تشابهات موضوعی پاره ای از رشته های علمی با پاره ای دیگر ازآنها. 3- اعتقاد شماری از پژوهشگران به تشابهات روشی پاره ای از رشته های علمی با پاره ای دیگر از آنها.4- اعتقاد جمعی از پژوهشگران به تشابهات غایت شناختی پاره ای از رشته های علمی با پاره ای دیگر از آنها . 5- اعتقادتعدادی از پژوهشگران به لزوم کاربردی ساختن یافته ها و دستاوردهای پژوهشی پارهای از رشته های علمی از راه مقایسه آنها با پاره ای دیگر از رشته های علمی . 6- اعتقاد عدهای از پژوهشگران به وجود تعارضاتی میان لوازم نظری و نتایج عملی پارهای ازرشتههای علمی با یکدیگر و لزوم رفع آن تعارضات با استفاده از مطالعات میانرشتهای.
این استاد دانشگاه تربیت معلم تبریز درپاسخ به این سؤال که مهمترین مطالعات میانرشتهای در حوزه فلسفه چهها هستند؟ گفت: به نظر من، میتوان گفت که پارهای از مطالعات مهم میانرشتهای در حوزه فلسفه عبارتند از :1- مطالعات مربوط به ماهیت ادراک از جانب متخصصان وجودشناسی، معرفتشناسی، روانشناسی و فیزیولوژی .2-مطالعات مربوط به چیستی و قلمروی [حقوق اساسی بشر]ازجانب متخصصان فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی. 3- مطالعات مربوط به چیستی [شهود]ازجانب متخصصان پدیدار شناسی ، معرفت شناسی ، روانشناسی ،فیزیولوژی و فلسفه اخلاق . 4- پاره ای از مطالعات مربوط به چیستی حقوق محیط زیست ازجانب متخصصان علم حقوق ،فلسفه حقوق ،فلسفه اخلاق و علوم مربوط به محیط زیست.
وی افزود : 5-پاره ای ازمطالعات مربوط به اخلاق پزشکی ازجانب متخصصان علم طب، فلسفه طب، فلسفه اخلاق ، فلسفه حقوق ، علم حقوق و بعضی از علمای ادیان. 6- پاره ای از مطالعات مربوط به جبر و اختیار ازجانب متخصصان فلسفه اخلاق ،فلسفه دین ،فلسفه روانشناسی، فلسفه ذهن ، فلسفه علم ، فلسفه تاریخ ، علم کلام و الهیات مدافعه جویانه ،مابعدالطبیعه، علم روانشناسی ، علم جامعه شناسی ، علم زیست شناسی و علم فیزیک.
عبدل آبادی درپاسخ به این سؤال که آیا مطالعات میان رشته ای می توانند تاحدی به مشکل تخصص در جهان ما پاسخ دهند ؟ گفت: اگر در پرسشتان مراد از عبارت [ مشکل تخصص درجهان ما]نآشنایی یا آشنایی اندک بعضی از متخصصان پارهای از رشته های علمی با یافته ها و دستاوردهای پژوهشی سایر رشتههای علمی باشد، می توانم گفت که مطالعات میانرشتهای به معنایی که درپاسخ به پرسش اولتان بیان کردم، میتوانند به متخصصان مدد رسانند تا با یافتهها و دستاوردهای پژوهشی سایر رشته های علمی آشنا شوند یا ازآنها آشنایی بیشتری حاصل کنند.
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