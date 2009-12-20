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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۹:۵۲

خاطرات دوران اسارت "سیاهکلی مرادی" منتشر می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: خاطرات دوران اسارت مرحوم یزدانبخش سیاهکلی مرادی به‌زودی منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین با مشارکت شورای اسلامی شهر قزوین و بنیاد شهید، مجموعه خاطرات یزدانبخش سیاهکلی مرادی جانباز و آزاده سرافراز استان قزوین چاپ و منتشرخواهد شد.
 
مرحوم یزدانبخش سیاهکلی مرادی در وصیتنامه ‌اش خواستار چاپ این کتاب پس از زمان حیاتش شده بود که تدوین خاطرات این آزاده از ماه‌ها قبل آغاز شده و آخرین بازبینی آن نیز صورت گرفته که به زودی چاپ و در اختیارعلاقمندان قرار خواهد گرفت.
 
این کتاب توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی و امور ایثارگران استان قزوین چاپ و منتشر می شود که انتظار می رود با چاپ اینگونه کتابها گامی در راستای بیان تلاش‌ها و ایثار آزادگان، جانبازان و شهدای کشور و تعمیق و تقویت روحیه ازخودگذشتگی برداشته شود.
 
مجموعه خاطرات دوران اسارت دو ساله این آزاده پیش از این در قالب دو دفتر، نوشته شده است که توسط حسن شکیب ‌زاده، بازنویسی و تدوین شده و به‌زودی آماده چاپ خواهد شد.

مرحوم یزدانبخش سیاهکلی مرادی جانباز 25 درصد، در پنجم مرداد ماه سال 1367 در مناطق جنگی جنوب غرب کشور به اسارت نیروهای بعثی عراق درآمد و دوم شهریور ماه 1369به میهن اسلامی بازگشت.

یزدانبخش سیاهکلی مرادی عضو شورای اسلامی شهر قزوین و عضو شورایعالی استانها 20 آذر ماه سال جاری در جلسه بررسی مشکلات تعاونی مسکن جانبازان قزوین بر اثر ایست قلبی درگذشت.

کد مطلب 1003312

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