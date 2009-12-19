اخبار کوتاه ورزشی از استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، تیم ووشو بانوان استان یزد برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در رده سنی بزرگسالان عازم شهرستان قزوین شد. این مسابقات از 29 آذرماه جاری به مدت سه روز در قزوین برگزار می ‌شود.

تیم استان یزد در این رقابت ‌ها با ترکیب عاطفه چهاربند، فخرالسادات باقری، وحیده زکی ‌زاده به عنوان بازیکن، الهه محمدعلیان به عنوان سرپرست و بی ‌بی سکینه کل‌ العماد به عنوان مربی حاضر شده است.

همچنین در رده سنی جوانان نیز تیم ووشو بانوان استان برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی المپیاد ایرانیان با ترکیب فرزانه نیکخواه، اطهره‌ نیک‌ افروز، پریسا امامی، سیما منتظری به عنوان بازیکن، نصرت دهقانی به عنوان سرپرست و بی‌بی سکینه کل العماد به عنوان مربی عازم قزوین شده است.

اعزام تیم اسکواش باشگاه فرهنگی ورزشی جام جام به تهران

تیم اسکواش باشگاه فرهنگی ورزشی جام جم به عنوان نماینده استان یزد برای شرکت در نخستین مرحله لیگ سراسری اسکواش کشور عازم تهران شد.

این دوره از بازی ‌ها با شرکت هشت تیم از سراسر کشور در مجموعه ورزشی انقلاب تهران از 26 آذر به مدت سه روز برگزار می ‌شود.

نماینده استان یزد در نخستین پیکار خود به مصاف تورین الکتریک کاشان و در دومین بازی به دیدار پالایشگاه نفت آبادان خواهد رفت.

مسابقات والیبال کارکنان استانداری یزد بکار خود پایان داد

بازی فینال مسابقات والیبال کارکنان استانداری و فرمانداری‌های تابعه برگزار شد و تیم والیبال حوزه معاونت امور عمرانی کاپ قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد .

تیم حوزه معاونت سیاسی و امنیتی نیز با تلاش خود توانست به مقام دوم دست یابد . مقام سوم این مسابقات نیز به تیم حوزه استاندار به سرپرستی حسین غلامی اختصاص یافت و تیم فرمانداری شهرستان میبد نیز به عنوان تیم اخلاق‌مدار، کاپ اخلاق را کسب کرد .

مدیر کل اداری و مالی استانداری در این مراسم با تشکر از دست اندرکاران این مسابقات هدف از برگزاری این مسابقات را تقویت روحیه نشاط و برادری دانست.