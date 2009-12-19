وحدت تنها راه مقابله فلسطینی ها با توطئه های صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، در دیدار یوسف بن علوی وزیر مشاور در امور خارجی عمان با فاروق الشرع معاون رئیس جمهوری سوریه، اوضاع جهان عرب و خطرات سیاستهای اشغالگران اسرائیلی برای حقوق اعراب و فلسطین بررسی شد.

در این دیدار که در دمشق انجام شد، علاوه بر اوضاع عمومی جهان عرب، آمادگی ها و اقدامات انجام شده برای موفقیت کنفرانس آتی سران عرب در لیبی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



طرفین در این نشست به خطراتی که منطقه را به سبب سیاستها و اقدامات اشغالگران اسرائیلی بر ضد حقوق عربی و فلسطینی تهدید می کند، پرداختند.



الشرع و بن علوی درباره اهمیت فعال کردن همکاریها میان کشورهای عربی و تلاش برای موفقیت تلاشهای سیاسی در جهت تحقق وحدت ملی فلسطینی اتفاق نظر داشتند.



طرفین تاکید کردند وحدت ملی فلسطین، طرحهای اسرائیلی و در راس آن طمع ورزیهای تل آویو برای یهودی کردن قدس را که بر خلاف تمام قوانین و مقررات بین المللی است، خنثی خواهد کرد.