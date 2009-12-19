به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی گنج کریمی عصر شنبه در بازدید سرزده استاندار از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کرمان با اشاره به وجود اطلاعات فراوان و سایتهای مختلف در فضای اینترنت خواستار همکاری و تعامل دستگاه های مختلف در راستای ایجاد فضای امن اینترنتی برای کودکان و نوجوانان شد.

وی افزود: کتابخانه مرجع و تئاتر دائمی نیز برای کودکان و نوجوانان از مهمترین اقداماتی است که باید انجام شود.

گنج کریمی همچنین افتتاح چهار مرکز ثابت در جیرفت، بم، راور و کرمان را از مهمترین اقدامات کانون در استان دانست.

مدیر کانون پرورش فکری کودک و نوجوان کرمان اضافه کرد: یک مرکز سیار نیز در کهنوج راه اندازی شده است و در مجموع در مراکز کانون 30 نوع فعالیت ادبی و هنری و فرهنگی انجام می شود.

وی اضافه کرد: در استان کرمان کانون 24 هزار عضو دارد و حدود 350 هزار جلد کتاب نیز در اختیار کودکان قرار دارد.

گنج کریمی همچنین از امضا پنج تفاهمنامه با ارگانها مختلف استان از جمله میراث فرهنگی، استاندارد، انیمیشن، بهزیستی و صنایع دستی خبر داد.

استاندار کرمان نیز در ادامه این بازدید خواستار افزایش فعالیتهای فرهنگی به خصوص در زمینه فعالیتهای مذهبی و عاشورایی در کانون پرورش فکری کرمان شد.

حبیب الله دهمرده افزود: با توجه به نوع فعالیت کانون در این مرکز باید برنامه ریزی زمان بندی شده در انجام امور فرهنگی لحاظ شود.

وی با تاکید بر فعالیتهای فرهنگی گفت: تئاتر از جمله هنرهایی است که در فرهنگ سازی جامعه بسیار موثر و ارزشمند است و افزایش فعالیتها در این بخش موجب افزایش سطح فرهنگی جامعه می شود.