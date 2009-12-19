به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که امروز شنبه درمحل فدراسیون فوتبال برگزارشد، آئین نامه تشکیل کمیته ویژن آسیا در20 ماده تدوین که در آن ماموریت ها، اهداف، برنامه ها، چارچوب فعالیت ها و تشکیلات این کمیته مشخص شده است.

براین اساس هدف از تشکیل کمیته ویژن آسیا پیگیری برنامه های اجرایی پروژه آسیا ویژن (چشم اندازفوتبال آسیا) خواهد بود که درجهت تشکیل تیم های پایه نوجوانان، جوانان و لیگ های منطقه ای و استان ها وتبدیل شدن آنها به فدراسیون های استانی تلاش می کند.

در این جلسه همچنین مهدی خبیری، مرتضی محصص (رئیس کمیته آموزش)، فریدون معینی (رئیس کمیته جوانان)، مسعود عنایت (رئیس کمیته داوران)، فریده شجاعی (رئیس کمیته بانوان)، هادی آیت اللهی (عضوهیئت رئیسه)، محمد حسین علیزاده (رئیس آکادمی فوتبال) به عنوان اعضای کمیته ویژن معرفی شدند. ضمن اینکه عاقلی به عنوان دبیر این کمیته معرفی شد.

قرار است جلسات این کمیته بصورت ماهیانه برگزار شود و روند اجرای این پروژه در استانها و پیشنهادات کنفدراسیون فوتبال آسیا بطور منظم به کمیته ویژن آسیا ارائه شود.

پروژه ویژن آسیا یا چشم اندازفوتبال آسیا(طرح استراتژیک فوتبال آسیا) از 5 سال گذشته با حمایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در16کشورآسیایی درحال اجراست .

شیراز، اصفهان، قزوین ، همدان، تهران و هرمزگان استانهایی هستند که پروژه آسیا ویژن در آنها اجرا شده است.