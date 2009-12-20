عزاداری حسینی سیاسی نشود/ عقلانیت؛ بهترین راه حفظ دستاورد انبیا

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عبدالله جوادی آملی عصر شنبه در دیدار با فرمانده انتظامی قم و جمعی از مسئولان این نیرو ضمن گرامیداشت ماه عزاداری سید و سالار شهیدان تصریح کرد: از همه عزاداران اباعبدالله الحسین(ع) می‌خواهم که در این ایام فقط به عزاداری بپردازند و فضای عزاداری‌ها را سیاسی نکنند.



وی ادامه داد: بهترین راه برای حفظ دستاورد انبیا، رشد عقلی مردم است، همه ارگان‌ها باید بکوشند هم کادر خدماتی شان و هم کادر فرماندهی‌شان انسان‌های عاقلی باشند و هم عقل محورانه زیرمجموعه‌ خود را اداره کنند و هم عقل محورانه حوزه مأموریت خودشان را رسیدگی کنند.



وی با اشاره به فرا رسیدن ایام عزاداری محرم، افزود: عاشورا ممکن است با این دید نگریسته شود که جریان شهامت است و عواطف ما را جریحه دار کرده و باید بگرییم و اشک بریزیم و به سر و‌ سینه بز‌نیم اما علاوه بر آن، این واقعه از نظر سیاسی و اجتماعی سند ماست.



جوادی آملی خاطرنشان کرد: در خصوص قمه زنی که منع قانونی دارد دست نیروی انتظامی باز است و علم‌ها نیز چیزی نیستند که پیام یا نفعی داشته باشند و تنها ترافیک ایجاد می کنند و این موارد را باید دوستانه و عاقلانه با مسئولان هیئتها حل کرد و نیروی انتظامی باید از راه مشورت، مذاکره و گفتگو این مشکل را حل کند.



این استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: فضلای حوزه و دانشمندان دانشگاه رابط‌های خوبی بین نیروی انتظامی و هیئتها هستند، و تاثیر این افراد بیشتر است تا اینکه نیروی انتظامی بخواهد جلویش را بگیرد.



تنها چیزی که ایران را سربلند و پیروز می‌کند اسلام و حسین بن‌علی(ع) است



وی در ادامه گفت: عده‌ای شعار می‌دادند یا شعار می‌دهند استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، جمهوری ایرانی یعنی چه، اگر قرار بود جمهوری ایرانی این مملکت را به استقلال و پیروزی برساند زمان مصدق رسانده بود، تنها چیزی که ایران را سربلند و پیروز کرد اسلام و حسین بن‌علی(ع) است، قباله این مملکت حسین بن‌علی است.



جوادی آملی افزود: در جبهه‌های نبرد هم که بنده حضور داشتم در شبهای عملیات رزمندگان با حسین و کربلا از این مملکت دفاع می‌کردند نه با ایران، البته ایران مرز پرگهر است اما چیزی که ما را پیروز کرد اسلام و حسین بن‌علی است و نباید از این امر غافل بود.