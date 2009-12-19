به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد عصر امروز (شنبه) در هفتمین جشنواره فرهنگی هنری ره‌آورد سرزمین نور با قدردانی از کسانی که در این مسیر نورانی و الهی حرکت می‌کنند، گفت: بهترین و ماندگارترین فعالیت فرهنگی رجوع به ذخیره عظیم دفاع مقدس و برداشت از خزانه پایان‌ناپذیر فرهنگ، اندیشه و آرمان عزیزانی است که راه را برای بشریت امروز باز کرده‌اند.

رئیس ‌جمهور با بیان اینکه بشریت در آستانه تحولات بزرگی قرار دارد، خاطرنشان کرد: امروز در نقطه عطف حرکت تاریخی بشر قرار داریم البته در گذشته نیز بشریت چندین نقطه عطف را تجربه کرده اما امروز پیچ تند و اصلی که بشریت برای نیل به قله‌های کمال باید از آن عبور کند در برابر ملتها قرار دارد.

دکتر احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه همه مستکبران، خودخواهان و غارتگران به شدت از ملت ایران عصبانی هستند با اشاره به دلایل این عصبانیت، اظهار داشت: علت اصلی عصبانیت دشمنان این است که ملت ایران شرایط زمان و مکان و مسئولیت و ماموریت بزرگ تاریخی و الهی خود را به خوبی شناخته و در راه انجام آن مردانه ایستاده است. آنان متوجه شده اند که ملت ایران هرگز اهل عقب‌نشینی نیست.

رئیس ‌جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه برای تحقق حیات پر از عزت و متعالی دو مانع بزرگ وجود دارد، گفت: یکی از موانع، اندیشه مادی مارکسیستی بود. مارکسیست‌ها با شعار برپایی عدالت همه ارزش‌های الهی، انسانی و متعالی را زیر پا گذاشتند و با این اندیشه هفتاد سال با همه توان علیه پیوند انسان با پیامبران و ارزش‌های الهی قیام کردند. اینان خودشان را ابدی می‌دانستند و برای خود حکومت آهنین نام نهاده بودند اما با پیروزی انقلاب عظیم اسلامی و ظهور امام عظیم شأن انقلاب همه شعارهای مارکسیستی رنگ باخت و حیثیت مارکسیست‌های دنیا زیر سوال رفت.

دکتر احمدی‌نژاد مانع دوم در برابر تحقق آرمان‌های الهی انسان را نظام مادی سرمایه‌داری و اندیشه لیبرالی دانست و اظهار داشت: این مانع بزرگ‌تر، فریب کارتر و دغل بازتر از مانع اول است. براساس این نظام، انسان موجودی است که به دنبال سود و لذت حداکثری بوده و در آن رابطه انسان‌ها با یکدیگر براساس تنازع بقاء تعریف شده است، اینان بر این اساس، نظام و سیستمی را برای دنیا طراحی کرده اند و با استفاده از آن بر همه امور جهان حاکم شدند. در نظام لیبرالی بر خلاف شعارهایی که داده می شود مردم آزاد نیستند و تحت نظر سرویس‌های امینتی قرار دارند آنها حتی نمی‌توانند از شبکه‌های خبری مختلف استفاده کنند. لیبرالیسم بنیان‌های ایمان به خدا و ارزش‌های الهی و انسانی را مورد سنگین ترین هجوم قرار می‌دهند.

رئیس ‌جمهور جنایات لیبرال‌ها و پیروان اندیشه لیبرالی در دنیا را در طول تاریخ بی‌سابقه دانست و گفت: تنها در جنگ جهانی اول و دوم حدود صد میلیون نفر انسان کشته شدند در حالی که کشته‌های همه جنگ‌های تاریخ بشری به اندازه این جنگ‌هایی که با شعارهای لیبرالیسم و آزادی به وجود آمده، نبوده است.

دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: علی رغم همه شعارهای پرجاذبه‌ای که اندیشه لیبرالیسم سر می‌دهد امروز به فضل الهی در برابر انقلاب اسلامی در حال فرو ریختن کامل است و امروز در همه عرصه‌ها با بن‌بست مواجه شده است.

رئیس‌ جمهور تاکید کرد: چنانچه هر اندیشه و تمدنی به نقطه‌ای برسد که برای مجاب کردن دیگران به سلاح و قدرت نظامی متکی شود نقطه پایان آن اندیشه و تمدن فرا رسیده و امروز می‌بینیم که برخی قدرت‌ها به زبان زور متوسل شده‌اند.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه ادبیات اومانیسمی و لیبرالیسیم جاذبه‌ای در میان مردم دنیا ندارد، خاطرنشان کرد: اندیشه لیبرالیسم به لحاظ نظری و تئوری حرف جدیدی برای جهان ندارد. به لحاظ عملی هم در بخش‌های مختلف به بن‌بست رسیده است و از نظر سیاسی نیز قادر نیستند هیچ مشکلی را در دنیا حل کنند. آنها هرگز قادر نخواهند بود مساله عراق و افغانستان را حل کنند. چرا که مسیری که می‌روند اشتباه است.

رئیس‌جمهور با اشاره به اشغال نظامی افغانستان در صد سال گذشته از سوی انگلستان و شوروی و اینکه این کشورها با خفت و خواری مجبور به ترک این کشور شدند، تصریح کرد: ناتو با ذلت صد برابر بیشتر از انگلیس و شوروی از افغانستان خارج خواهد شد.

دکتراحمدی نژاد با بیان اینکه نظام استکباری و سرمایه‌داری در حال سقوط است، گفت: در چنین شرایطی مأموریت بزرگ ملت ایران این است که همزمان که به دنبال تبیین نظام ضدبشری سرمایه‌داری است باید نظام الهی و متعالی را به بشریت معرفی کند و ما می‌توانیم.

رئیس‌ جمهور ماموریت ملت ایران را بسیار خطیر و تاریخی دانست و اظهار داشت: امروز باید نظامی متعالی سرشار از نشاط و کمال و حرکت به سمت خدا را به جهانیان معرفی کنیم و در این مسیر شهدا، جانبازان و امام بزرگوار به ما آموختند که انجام ماموریت‌های بزرگ ولو با دست خالی و شرایط دشوار، شدنی است. کار بزرگ آنان این بود که این راه را در برابر ملت ایران و بشریت قرار دادند و با تحقق شعار نه شرقی، نه غربی، راه نورانی جمهوری اسلامی را برای متلاشی شدن موانع و رسیدن به قله‌های بلند کمال در برابر ملت ایران قرار دادند.

دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه ملت ایران در طول تاریخ و با عنایت الهی برای انجام ماموریت تاریخی خود آمادگی پیدا کرده است، تصریح کرد: ملت ایران همه ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و توانمندی‌ها را برای انجام ماموریت خود کاملاً در اختیار دارد و دشمنان دقیقاً از این موضوع ناراحت هستند آنان تا لحظه آخر تلاش کردند که انقلاب اسلامی به پیروزی نرسد و پس از پیروزی نیز به هر اقدامی دست زدند تا انقلاب را منحرف و تضعیف کنند اما امروز با گذشت 30 سال از آن دوران در اهداف خود ناکام ماندند.

رئیس‌ جمهور گفت: ملت ایران با سیاست‌های تجاوزگری و استکبارگری دولت آمریکا مخالف است و تا آخر در مقابل آنها خواهد ایستاد.

دکتراحمدی‌نژاد هدف اصلی دشمنان ملت ایران را تسلط بر خاورمیانه دانست و خاطرنشان کرد: منطقه خاورمیانه به عنوان مرکز فرهنگی و تمدنی جهان، چهارراه ارتباط سیاسی دنیاست و به عنوان مرکز انرژی جهان از اهمیت بارز و ویژه‌ای برخوردار است هرکس که می‌خواهد در مدیریت دنیا نقش موثری ایفا کند، باید در خاورمیانه حضور فعالی داشته باشد. به‌دنبال پیروزی انقلاب اسلامی تسلط آمریکا و انگلستان بر این منطقه استراتژیک تضعیف شد و امروز آنان به دنبال بازگشت و احیاء قدرت‌های خود در این منطقه هستند.

رئیس‌جمهور افزود: ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد این تسلط دوباره تحقق پیدا کند و بر دهان دشمنان خواهد زد. دشمنان بهتر است شجاعت داشته باشند و هدف اصلی دشمنی خود را بیان کنند و در این راه به دنبال بهانه‌تراشی نباشند.

دکتر احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه در انتخابات اخیر دشمنان با سرمایه‌گذاری های سنگین به دنبال این بودند که بخشی از اهداف خود را علیه ملت ایران محقق کنند اما از آن نتیجه‌ای نگرفتند، اظهار داشت پرشورترین و آزادترین انتخابات در کشورمان برگزار شد و بالاترین سطح مشارکت در تاریخ دموکراسی دنیا در این انتخابات اتفاق افتاد. در این انتخابات همه ملت ایران و 40 میلیون نفر علیه خواسته دشمنان قیام کردند. بهتر است دشمنان خودشان را به بیراهه نزنند و شجاعت پذیرش شکست را داشته‌ باشند.

دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اهانت عده‌ای به تمثال حضرت امام(ره) اظهار داشت: کسانی که عکس امام راحل را آتش می‌زنند با عشق ملت ایران و ملت‌های جهان به امام بزرگوار می‌خواهند چه کار کنند؟ کسانی که به چنین اقدامات مذبوجانه و بچه‌گانه‌ای دست می‌زنند، تصور می‌کنند با آتش زدن عکس امام اندیشه و عشق به امام راحل و راه نورانی امام از دل ملت‌ها بیرون خواهد رفت در حالی که اشتباه می‌کنند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز فرهنگ دفاع مقدس و اندیشه متعالی امام(ره) پرخروش‌تر، انقلابی‌تر و عمیق‌تر در صحنه حضور دارد و دشمنان خیال نکنند که با توسل به حرکت‌های بچه‌گانه می‌توانند ملت ایران را از خط نورانی امامت و ولایت جدا کنند.

دکتر احمدی‌نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه ملت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اظهار داشت: ما ملتی هستیم که شجاعت آن را داریم که اگر بخواهیم اقدامی را انجام دهیم آن را با صراحت اعلام کنیم ما گفتیم که سوخت صنعتی تولید خواهیم کرد و کردیم. گفتیم که از قطعنامه‌های ناعادلانه نمی‌ترسیم و نترسیدیم گفتیم که ده سایت جدید هسته‌ای خواهیم ساخت و می‌سازیم آیا دولتمردان غربی این شجاعت را دارند که اعلام کنند چه کاری می‌خواهند انجام دهند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ملت ایران اهل منطق، گفتگو و تعامل است، خاطرنشان کرد: اگر از انتقال فرهنگ انقلاب اسلامی سخن می‌گوییم، همگان می‌دانند که انقلاب اسلامی و آرمان‌های الهی برای نفوذ در قلب‌های بشریت نیاز به درگیری و دسیسه‌چینی ندارد کافی است که ارزش‌های انقلاب در برابر دیدگان ملت‌ها قرار گیرد بلافاصله آن را خواهند پذیرفت. امروز نوع نگاه به ایران انتظار برای ارائه راه‌حل برای رفع مشکلات جهانی است.

دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه سفر راهیان نور حقیقتاً سفر به دیار نور است، گفت: بازنگاری فرهنگ نور، اقدامی نورانی است و لحظه به لحظه دفاع مقدس سرشار از دست زندگی سرافرازانه است.





