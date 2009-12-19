به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استاندار کرمان عصر شنبه در جلسه شورای آموزش استان کرمان با تاکید بر توجه بیشتر به مسائل آموزشی مناطق محروم خواستار ایجاد زیر ساختهای آموزشی و افزایش بنیه علمی دانش آموزان این مناطق شد.

وی همچنین با اشاره به تفاهمنامه بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و آموزش و پرورش کرمان خواستار کمک رسانی نامحسوس به این قشر شد.

دهمرده با اشاره به تاسیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در جنوب کرمان گفت: تاسیس این دانشگاه علاوه بر تامین نیروی انسانی مورد نیاز در این بخش در جنوب کرمان موجب افزایش سطح فرهنگی منطقه می شود.

وی گفت: در سال جاری 25 دانشجو از جمع 27 دانشجوی این دانشگاه از داوطلبان چهار شهرستان جنوبی کرمان هستند که نشان از علاقه مردم این مناطق به علم آموزی دارد.

استاندار کرمان افزود: باید دانش آموزان مستعد شناسایی و برای ادامه تحصیل آنها در دانشگاه ها سرمایه گذاری شود.

دهمرده خاطرنشان کرد: نیازهای آموزش و پرورش باید در برنامه ریزی زمان بندی شده بررسی شود و در بحث نوسازی مدارس نیز باید از بحث اعتبارت ستاد راهبردی جنوب استان استفاده شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کرمان نیز در این نشست خواستار توجه بیشتر شورای آموزش استان به مشکلات دانش آموزان شد.

حجت الاسلام مهدی عرب پور افزود: باید در این جلسات وقت ارائه گزارش ادارات کاهش یابد و بیشتر به بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان پرداخته شود.