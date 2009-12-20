حضور مستقیم دولت از دلایل موفق نبودن بنگاه های کوچک است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، احمد کاویانی شنبه شب در سمینار یک روزه آموزشی خوشههای صنعتی در قم اظهار داشت: بنیاد توسعه خوشهها با همکاری سازمان صنایع کوچک و یونیدو، مروج توسعه خوشههای کسب و کار در دنیاست و در ایران نیز موفق عمل کرده است.
وی با بیان اینکه توسعه صنعتی رویکردی است که همواره کشورها متناسب با علم و تجربه خود به آن پرداختهاند، گفت: در اولین موج صنعت، کشورها نگاه پروژهای و دولتی به صنعت داشتند و در موج دوم، بخش خصوصی وارد میدان شد که ایران نیز هم اکنون این مرحله را تجربه میکند و دولت حمایتهای خود را به سوی بنگاهها روان داشته است.
وی موج سوم صنعت را توانمندی بنگاههای کوچک برشمرد و توضیح داد: دولتها باید در این موج توان خود را بر روی توانمندی صنایع کوچک متمرکز کند تا شبکههای کسب و کار توسعه یابد.
کاویانی ارتباط مستقیم دولت با بنگاهها را از علل عدم موفقیت آنها دانست و بیان داشت: بین بنگاهها و دولت لازم است مؤسسات مختلفی بوجود آید تا تسهیل کننده انتقال تسهیلات و خدمات باشند.
وی ایجاد کسب و کار را امری ملی، دینی و انسانی ارزیابی کرد و گفت: شبکههای کسب و کار روشی پیشرفته، تجربه شده و توسعه یافته جهانی است و امروز این روش در کشور ایران بومی شده است و می توانیم بیشتر این بهره را از آن ببریم.
خوشه چاپ و نشر میتواند در قم موفق عمل کند
در ادامه این سمینار مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم با بیان ویژگیهای استان قم در توسعه شبکههای کسب و کار تصریح کرد: یکی از خوشههایی که در قم میتواند شکل بگیرد و موفق عمل کند چاپ و نشر است که با ایجاد شهرک چاپ و نشر تحقق این خوشه تسهیل خواهد شد.
مهندس جعفر فرشچی خواستار برگزاری جلسات توجیهی و آموزش برای صنعتگران استان قم برای آشنایی با خوشه های صنعتی شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل بنیاد توسعه خوشههای کسب و کار آسیا، حضور مستقیم دولت در بحث بنگاههای کوچک را موجب ناموفق شدن این بنگاه ها ذکر کرد و بر لزوم ایجاد موسسات مختلف که تسهیل کننده انتقال تسهیلات و خدمات باشند، تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم ، احمد کاویانی شنبه شب در سمینار یک روزه آموزشی خوشههای صنعتی در قم اظهار داشت: بنیاد توسعه خوشهها با همکاری سازمان صنایع کوچک و یونیدو، مروج توسعه خوشههای کسب و کار در دنیاست و در ایران نیز موفق عمل کرده است.
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