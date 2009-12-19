4 جلد کتاب سند با عنوان مداخله انگلیس در امور ایران منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به کوشش سجاد راعی سرپرست معاونت اسنادی مرکز و پژوهشگر تاریخ معاصر تدوین و با مساعی مشترک خانه کتاب تهران و مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری منتشر می شود و شامل جلدهای زیر است:

جلد 1: ( از شهریور 1320 تا ملی شدن صنعت نفت )

اسناد جلد نخست مجموعه مداخلات انگلیس شامل روابط ایران و انگلیس در دوره اشغال کشور توسط متفقین و تحمیل پیمان اتحاد سه جانبه و قراردادهای گوناگون ناشی از آن، مداخله مستقیم در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با استناد به متن پیمان نامه مذاکور به ویژه در امور مربوط به راهها، راه آهن، فرودگاهها، مطبوعات ، امور پولی و مالی، بازداشت مقامات و مدیران دولتی و غیردولتی و کارمندان دولت به اتهام طرفداری از دول محور، تعدیات و تجاوز به حقوق مردم، عدم پایبندی به تعهدات آن کشور در قبال ایران و مواردی از این قبیل است که تمرکز و فراوانی اسناد در این مجلد بیشتر مربوط به سال های 1320 تا 1326 است.

جلد 2: ( از ملی شدن صنعت نفت تا قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک )

اسناد این جلد شامل اقدامات گسترده و گام به گام انگلیس در داخل ایران و مجامع و سازمان های بین المللی برای محکومیت اقدام ایران در ملی کردن صنعت نفت و تلاش برای بازگرداندن وضعیت به دوره قبل از ملی شدن، همراه با فشارهای سیاسی و اقتصادی و تبلیغات بین المللی است.

جلد 3: ( دوره چهارده ماهه قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک )

اسناد این جلد شامل تصمیم دولت ایران برای قطع رابطه سیاسی و دیپلماتیک با انگلیس به دلیل اقدامات و توطئه های فزاینده آن کشور بر ضد دولت مرکزی با محوریت سفارتخانه آن کشور در تهران و کنسولگری های انگلیس در شهرهای مختلف است. تمرکز توطئه های انگلیس در این دوره، علاوه بر فعالیتهای مخفی برای کودتا و براندازی دولت مصدق ، بیشتر بر پایه تحریک عشایر، مسلح کردن آنها و ایجاد ناآرامی در مرزهای غربی ایران است.

جلد4: ( از کودتای 28 مرداد 1332 تا پایان حکومت پهلوی )

اسناد این جلد شامل برقراری مجدد روابط سیاسی و دیپلماتیک پس از موفقیت کودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد 1332، انعقاد قرارداد کنسوسیوم نفت و بازگشت غیر مستقیم به منافع نفتی از دست رفته، وارد کردن ایران به پیمان های منطقه ای به ویژه پیمان بغداد و سپس سنتو، کاهش فعالیت های سیاسی و افزایش فعالیت ها برای نفوذ در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و فنی ایران است.