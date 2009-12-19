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۲۸ آذر ۱۳۸۸، ۲۱:۱۱

توسط مرکز پژوهش ریاست جمهوری؛

4 جلد کتاب سند با عنوان مداخله انگلیس در امور ایران منتشر می شود

مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری در راستای تداوم انتشار اسناد تاریخ معاصر ایران به زودی چهار مجلد کتاب سند با عنوان کلی "مداخله انگلیس در امور ایران به روایت اسناد نخست وزیری رژیم پهلوی" منتشر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به کوشش سجاد راعی سرپرست معاونت اسنادی مرکز و پژوهشگر تاریخ معاصر تدوین و با مساعی مشترک خانه کتاب تهران و مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری منتشر می شود و شامل جلدهای زیر است:

جلد 1: ( از شهریور 1320 تا ملی شدن صنعت نفت )

اسناد جلد نخست مجموعه مداخلات انگلیس شامل روابط ایران و انگلیس در دوره اشغال کشور توسط متفقین و تحمیل پیمان اتحاد سه جانبه و قراردادهای گوناگون ناشی از آن، مداخله مستقیم در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران با استناد به متن پیمان نامه مذاکور به ویژه در امور مربوط به راهها، راه آهن، فرودگاهها، مطبوعات ، امور پولی و مالی، بازداشت مقامات و مدیران دولتی و غیردولتی و کارمندان دولت به اتهام طرفداری از دول محور، تعدیات و تجاوز به حقوق مردم، عدم پایبندی به تعهدات آن کشور در قبال ایران و مواردی از این قبیل است که تمرکز و فراوانی اسناد در این مجلد بیشتر مربوط به سال های 1320 تا 1326 است.

جلد 2: ( از ملی شدن صنعت نفت تا قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک )

اسناد این جلد شامل اقدامات گسترده و گام به گام انگلیس در داخل ایران و مجامع و سازمان های بین المللی برای محکومیت اقدام ایران در ملی کردن صنعت نفت و تلاش برای بازگرداندن وضعیت به دوره قبل از ملی شدن، همراه با فشارهای سیاسی و اقتصادی و تبلیغات بین المللی است.

جلد 3: ( دوره چهارده ماهه قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک )

اسناد این جلد شامل تصمیم دولت ایران برای قطع رابطه سیاسی و دیپلماتیک با انگلیس به دلیل اقدامات و توطئه های فزاینده آن کشور بر ضد دولت مرکزی با محوریت سفارتخانه آن کشور در تهران و کنسولگری های انگلیس در شهرهای مختلف است. تمرکز توطئه های انگلیس در این دوره، علاوه بر فعالیتهای مخفی برای کودتا و براندازی دولت مصدق ، بیشتر بر پایه تحریک عشایر، مسلح کردن آنها و ایجاد ناآرامی در مرزهای غربی ایران است.

جلد4: ( از کودتای 28 مرداد 1332 تا پایان حکومت پهلوی )

اسناد این جلد شامل برقراری مجدد روابط سیاسی و دیپلماتیک پس از موفقیت کودتای آمریکایی- انگلیسی 28 مرداد 1332، انعقاد قرارداد کنسوسیوم نفت و بازگشت غیر مستقیم به منافع نفتی از دست رفته، وارد کردن ایران به پیمان های منطقه ای به ویژه پیمان بغداد و سپس سنتو، کاهش فعالیت های سیاسی و افزایش فعالیت ها برای نفوذ در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و فنی ایران است.

کد مطلب 1003349

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