پایان بی نتیجه نشست بین المللی مقابله با گرمایش زمین در کپنهاگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نمایندگان 193 کشور جهان پس از 13 روز بحث و گفتگو در حالی نشست خود در کپنهاگ را به پایان رساندند که این نشست عملا نتوانست به توافقی در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی منجر شود.

بر این اساس اگر چه ساعاتی پیش از پایان نشست مذکور توافقی جزئی بین آمریکا و چین درباره پاره ای از مسائل مرتبط با تغییرات آب و هوایی به دست آمد، اما توافقنامه نهایی کپنهاگ تنها به امضای 25 کشور از مجموع کشورهای شرکت کننده در این نشست رسید.

هر چند برخی کارشناسان از نشست کپنهاگ که در نوع خود بزرگترین نشست از این نوع تا کنون بوده، به عنوان نقطه ای مثبت برای ادامه تلاشها جهت یافتن جایگزینی برای پیمان کیوتو نام می برند، با این حال بسیاری از شرکت کنندگان با نارضایتی تمام محل برگزاری نشست را ترک کردند.

گفته می شود که توافقنامه نهایی شب گذشته طی نشستی که با شرکت شماری از سران کشورهای در حال توسعه و صنعتی در پشت درهای بسته برگزار شده، به دست آمده است. در عین حال به دیگر شرکت کنندگان در نشست کپنهاگ نیز این حق داده شده که آن را پذیرفته و یا رد کنند.

این در حالی است که توافقنامه مذکور هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی غیرالزام آور بوده و شامل محدودیتهای فراوانی می شود، این امرسبب شده که فعالان محیط زیست و سازمانهای غیردولتی شرکت کننده در این نشست، آن را یک شکست بزرگ برای جهان ارزیابی کنند.

در همین رابطه "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد با بیان اینکه این نشست گام آغازین خوبی برای بررسی تغییرات آب و هوایی در آینده است بر ضرورت مقابله با پدیده گرم شدن هوای زمین و جلوگیری از اثرات مخرب آن تاکید کرد.