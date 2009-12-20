رسیدن سریعتر به جواب مسائل ریاضی با صدای بلند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه گرانادا در تحقیقات خود نشان دادند که اگر با صدای بلند تکالیف ریاضی دشوار خوانده شوند می توان به راه حل صحیح آنها به روشی ساده تر دست یافت.

برپایه این تحقیقات، فکر کردن با صدای بلند به حل سریعتر مسائل ریاضی کمک می کند.

همچنین این دانشمندان مشاهده کردند که کشیدن اشکال مرتبط با مسائل ریاضی نیز می تواند برای یافتن راه حل درست مفید باشند، چرا که این اشکال در واقع نمادی گرافیکی از مسئله هستند.

این پژوهشگران از گروهی از دانشجویان سال آخر رشته ریاضی خواستند که مسائل ریاضی را در اتاقهای مجزا و به تنهایی حل کنند و درحالی که این دانشجویان مشغول حل مسائل بودند از آنها فیلمبرداری کرده و مشاهده کردند کسانی که با صدای بلند فکر می کردند و یا اشکال مسئله را می کشیدند با سرعت بیشتری به راه حل صحیح می رسیدند.

براساس گزارش آنسا، نتایج این تحقیقات تائید می کند که نمادها نقش مهمی در فکر کردن به ریاضی ایفا می کنند و به بهتر درک مفاهیم ریاضی کمک کرده و با تحریک فکر، آن را برای رسیدن به راه حل مسائل توسعه می دهند.