استقبال گرم اسد از حریری/ مذاکرات دوجانبه در کاخ تشرین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بشار اسد عصر امروز از سعدالحریری در کاخ تشرین به گرمی استقبال کرد.



حریری جوان فرزند نخست وزیر اسبق که در حادثه تروریستی فوریه 2005 در بیروت کشته شد، به تنهایی وارد کاخ تشرین شد و مورد استقبال گرم اسد قرار گرفت .



طرفین پس از گرفتن عکس یادگاری، مذاکرات دوجانبه خود را آغاز کردند.



خبرگزاری سوریه(سانا) نیز گزارش داد حریری در اولین سفر رسمی خود به سوریه از زمان تصدی نخست وزیری که دو روز به طول می انجامد، روابط دوجانبه را با اسد بررسی می کند.



سابقه فعالیت سیاسی سعدالحریری از پنج سال فراتر نمی رود؛ وی پس از ترور پدرش، رفیق الحریری نخست وزیر اسبق در فوریه 2005 وارد فعالیتهای سیاسی شد و از آن زمان تا پیش از امروز هیچ تماس رسمی با سوریه نداشت.



حریری به همراه همپیمانان وی در جریان غربگرای 14 مارس پیشتر سوریه را به دست داشتن در ترور پدرش متهم می کردند.



پس از تشکیل دولت جدید، محمد ناجی عطری نخست وزیر سوریه پیام تبریکی برای سعدالحریری ارسال کرد.