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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۸:۵۲

تمدن:

مدیریت بحران باید در کشور استمرار یابد

مدیریت بحران باید در کشور استمرار یابد

استان تهران - خبرگزاری مهر: استاندار تهران بر ضرورت آموزش در امر مدیریت بحران در کشور تاکید و این امر را یک جریان همیشگی و دائمی ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مرتضی تمدن شنبه شب در مراسم اختتامیه دوره های آموزشی مدیریت بحران در اردوگاه ایثار ساوجبلاغ، با اشاره به ضرورت توجه به امر آموزش مدیریت بحران در کشور گفت: اداره کشور به هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه کار آسانی نیست و این امر ضرورت توجه جدی به این موضوع را دوچندان می کند.

وی افزود: اجرای این طرح آموزشی تجربه ارزشمندی است که می تواند به صورت سراسری در تمام استانهای کشور اجرا شود و استان تهران در حال حاضر آمادگی ارائه این تجربیات را به سایر استانهای کشور دارد.

این مسئول ادامه داد: با توجه به پخش این دوره های آموزشی از طریق شبکه آموزش صدا و سیما می توان این طرح را به صورت همگانی در رسانه ملی برای ارتقاء آگاهی هموطنان ارائه داد.

 

کد مطلب 1003372

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