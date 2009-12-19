ملت عراق اجازه بازگشت دیکتاتوری را ندهند/ لزوم بازنگری در قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر، نوری المالکی در گفتگوی با شبکه تلویزیونی السومریه درباره وضعیت امنیتی عراق گفت : پس از تثبیت امنیت در استانها تلاشهای امنیتی به فعال کردن فعالیت اطلاعاتی منتقل شده است.



مالکی از ملت عراق و سیاستمداران این کشور خواست از روند دموکراتیک حمایت کنند و اجازه بازگشت دیکتاتوری از طریق انتخابات پارلمانی آتی را ندهند.



نخست وزیر عراق بار دیگر بر مخالفت با هرگونه آشتی با بعثیهای صدامی که دستانشان به خون ملت عراق آغشته است تاکید کرد.



وی ابراز امیدواری کرد تا نخست وزیر آینده تمام طیفهای سیاسی را در دولت مشارکت دهد.



به گفته وی نخست وزیر مسئول مستقیم عملکرد وزیران است نه جریانهای سیاسی که آنها را تعیین کرده اند.



از سوی دیگر، مالکی خاطرنشان کرد خدمات در سطح مطلوب نیست اما از پیشرفت به وجود آمده در زمینه بازگشت سرمایه گذاریهای خارجی به عراق تمجید کرد.



مالکی همچنین تاکید کرد ثبات امنیتی سرمایه گذاری را تسهیل می کند.



وی همچنین تاکید کرد قانون اساسی به تغییر و بازنگری به ویژه در ارتباط با مسئله سهمیه بندی که موجب طایفه گری می شود نیاز دارد.



شورای ریاست جمهوری، 17 آذر در نشستی با کمیساریای عالی انتخابات و هیئت سازمان ملل متحد موسوم به یونامی زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق را 6 مارس (15 اسفند) اعلام کرده بود اما فرج الحیدری رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق با بیان اینکه هنوز زمان برگزاری انتخابات پارلمانی آتی به طور رسمی مشخص نشده است از ایجاد 50 هزار مرکز رای گیری خبر داد.

کد مطلب 1003378