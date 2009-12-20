جزئیات جلسه کمیته حذف کنکور/ تعیین مکانیسم جبرانی برای دانش آموزان

دکتر علی عباسپور فرد تهرانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه کمیته ماده 4 قانون حذف کنکور به شکل خوبی برگزار شد و نشان داد که وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری به سمت همدلی پیش رفته اند و هر دو دستگاه به سمتی حرکت کرده اند که مسائل را برای حذف کنکور حل کنند.

وی اضافه کرد: در این جلسه بر روی نکات تکنیکی بحث و مقرر شد وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش و مجلس بر روی نکات تکنیکی کارهای لازم را انجام دهند و جلسه بعدی پس از ارائه کار کارشناسی از سوی سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش برگزار شود.

عباسپور با اشاره به نکات تکنیکی که از سوی نهادهای اجرایی باید به کمیته ارائه شود به مهر گفت: مقرر شد سازمان سنجش گزارشی در مورد نحوه ورود داوطلبان و نوع دیپلم آنها به وزارت آموزش و پرورش و مجلس ارائه کند.

وی افزود: تبصره 2 ماده 4 قانون حذف کنکور و تعیین مکانیسم جبرانی برای دانش آموزانی که در برخی دروس نمرات لازم را کسب نکرده اند و مشخص کردن شیوه تعیین سوابق تحصیلی برای افرادی که پیش از سال 84 دیپلم خود را اخذ کرده اند از جمله نکات تکنیکی بود که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن نکات تکنیکی که مورد نظر کمیته است زمان مورد نظر برای اجرای قانون حذف کنکور تعیین می شود.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد دستگاههای اجرایی راه حل های پیشنهادی خود را برای عملیاتی کردن قانون حذف کنکور به کمیته ارائه کنند.

جلسه کمیته ماده 4 قانون حذف کنکور عصر شنبه با حضور اعضا برگزار شد.