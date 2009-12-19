تل آویو سه هفته برای تصمیمگیری درباره شالیت فرصت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان به روزنامه الاهرام مصر گفت که میانجیگر آلمانی مذاکرات تبادل اسرای فلسطینی با نظامی صهونیست به تل آویو " دو تا سه هفته" برای تصمیمگیری فرصت داده است.

در همین حال منابع حماس از متوقف شدن مذاکرات در این مورد خبر داده و آن را ناشی از تعلل طرف اسرائیلی در انجام خواسته های فلسطینیها دانسته اند. این در حالی است که پیش از این گزارشها از آزادی اسرای فلسطینی در قبال گلعاد شالیت در روزهای عید مسلمانان حکایت داشت.

ابومازن با اشاره به این که خبر فرصت چند هفته ای میانجیگر آلمانی را از منابع صهیونیست دریافت کرده خاطرنشان کرد: میانجیگر آلمانی پیش از آنکه به کار میانجیگری بین دو طرف جهت تبادل اسرا پایان دهد به رژیم اسرائیل فرصتی کوتاه داده است.

رئیس تشکیلات خودگردان در بخش دیگری از سخنانش ضمن رد این ادعا که وی مخالف آزادی مروان برغوثی از ترس به قدرت رسیدنش در کرانه باختری است گفت: من قصد ندارم برای بار دیگر در انتخابات شرکت کنم و برای همین چرا باید با آزادی برغوثی مخالف باشم؟

یدیعوت آحارونوت همچنین به نقل از یک مقام حماس رژیم صهیونیستی را مقصر توقف مذاکرات تبادل اسرا دانسته و نوشته است: هر زمان که توافق برای تبادل اسرا نزدیک می شد اسرائیل با عقب نشینی از مواضع خود خواهان زمان بیشتر برای تصمیمگیری می شد.