حوادث اخیر تغییری در برنامه امتحانات دانشگاه تهران ایجاد نمی کند

سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت زمان بندی برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه تهران با توجه به تشکیل نشدن برخی کلاسهای این دانشگاه در پی نا آرامی های روزهای اخیر دانشگاه تهران گفت: کلاسها در اکثر دانشکده های دانشگاه تهران طبق روال همیشگی برگزار شده اند بنابراین تغییری در برنامه امتحانات پایان نیمسال جاری تحصیلی دانشگاه تهران نخواهیم داشت.

معاون آموزشی دانشگاه تهران از آغاز برگزاری امتحانات پایان ترم این دانشگاه از 26 دی ماه خبر داد و گفت: تعداد اندکی از کلاسهای درس به دلایل مختلف برگزار نشده اند که یکی از دلایل آن می تواند کسالت استاد درس باشد. در رابطه با کلاسهایی که تشکیل نشده اند کلاسهای جبرانی برگزار می شود.