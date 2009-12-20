ورزش همگانی اولویت اصلی سازمان است/ فدراسیون نیاز به رویکرد علمی دارد

حمید سجادی رئیس مرکز توسعه ورزش های قهرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود : توسعه و عمومیت بخشیدن به ورزش همگانی جزو رویکرد های اصلی ریاست سازمان تربیت بدنی و از جمله اهداف اصلی سازمان در 4 سال آینده خواهد بود که بطور جدی آن را پیگیری خواهیم کرد.

سجادی با بیان اینکه ورزش همگانی نیاز به رویکرد علمی و تخصصی دارد و باید از تجربیات کشورهای پیشرفته در این زمینه استفاده کرد، اظهار داشت : برای دستیابی به اهداف توسعه ای ورزش همگانی باید از شیوه های علمی و تخصصی در این بخش استفاده کرد و از تجربیات موفق دنیا در این زمینه بهره گرفت چرا که با شیوه های سنتی نمی توان با سرعت مورد انتظار در این رشته پیشرفت کرد.

وی با بیان اینکه سازمان تربیت بدنی از برنامه های ویژه برای ترویج و گسترش ورزش همگانی استقبال می کند، گفت : درحال حاضر فعالیت های عمومی خوبی در بخش ورزش همگانی در کشور انجام می شود ولی با توجه به وسعت و جمعیت جوان کشور این فعالیت ها پاسخگوی نیازها نیست و باید بدنبال برنامه هایی باشیم که مبتنی بر شیوه های علمی و کم هزینه بتواند به عمومیت ورزش در میان اقشار جامعه کمک کند.

سجادی در پایان درخصوص فعالیت ها وعملکرد فدراسیون ورزش همگانی درجهت توسعه و تعمیم ورزش همگانی تاکید کرد : در حال حاضر با توجه به بضاعت موجود فعالیت های خوبی در بخش برگزاری همایش ها و راهپیمایی های عمومی در استانها بویژه در سطح خانواده ها صورت می گیرد که قابل تقدیر است ولی انتظارسازمان تربیت بدنی از فدراسیون فراتر از اینهاست و امیدواریم برنامه ریزی و سازماندهی بهتری در جهت همگانی کردن ورزش و سوق دادن اقشار مختلف جامعه به سمت ورزش انجام شود.