تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و نهم آذرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با سوم محرم سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیستم دسامبر سال 2009 میلادی.

- مجمع انتخابات فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب ایران امروز به ریاست حمید سجادی، معاون و رئیس مرکز توسعه قهرمانی سازمان تربیت بدنی در محل آکادمی کمیته ملی المپیک برگزار می شود.

- سومین روز از سومین دوره رقابت‌های قهرمانی تیراندازی سلاح‌های بادی آسیا در قطر امروز در حالی پیگیری می شود که تیم تیراندازی تپانچه بادی مردان در سه رده سنی به مصاف حریفان آسیایی خود می رود.

- هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* وولوورهمپتون - بارنلی

* اورتون - بیرمنگام

* وستهام - چلسی

- هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* جنوآ - باری

* یوونتوس - کاتانیا

* لیورنو - سامپدوریا

* ناپولی - کیه وو

* پالرمو - سیه نا

* رم - پارما

* اودینزه - کالیاری

* اینتر - لاتزیو

- هفته هفدهم رقابت‌های فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* هامبورگ - وردربرمن

* کلن - نورنبرگ

هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگا سپانیا اامشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* اسپانیول - آلمریا

* مالاگا - مایورکا

* وایادولید - اسپورتینگ گیخون

* ویارئال - راسینگ سانتاندر

* تنه ریف - آتلتیکومادرید

* دپورتیوو لاکرونا - والنسیا

- هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ فرانسه امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* اوسر - تولوز

* لیل - لومان

* موناکو - لیون