محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: امتیاز "قاصدک نصیر" نخستین خودروی برقی دو سرنشین ایرانی برای تولید انبوه طی قراردادی که با شرکت خودروسازی کیش خودرو منعقد شده است، واگذار شد.

وی با بیان اینکه این خودرو محصول مشترک دانشکده های برق و مکانیک دانشگاه خواجه نصیر است، خاطرنشان کرد: خودروی برقی دو سرنشین ایرانی با حمایت علمی و نظارت دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در کیش تولید خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درباره این خودرو گفت: این خودرو با یک بار شارژ 100 کیلومتر را با سرعت 80 کیلومتر در ساعت می پیماید ضمن اینکه آلودگی هوایی و صوتی نیز ایجاد نمی کند. همچنین 8 باتری 120 آمپر و 12 ولت برای یک بار شارژ این خودرو کافی است.

بطحایی از مدیریت بهینه مصرف انرژی به عنوان مزیت قابل توجه نخستین خودروی برقی دو سرنشین ایرانی نام برد و افزود: این خودرو بازیافت انرژی نیز دارد زیرا موتور آن در سراشیبی ها انرژی را به باتری برمی گرداند. به طور کلی می توان گفت که این خودرو راندمانی بالا با کمترین مصرف انرژی دارد.

رئیس دانشگاه خواجه نصیر با اعلام اینکه مدارک علمی مربوط به ساخت این خودروی برقی آماده است، افزود: این مدارک علمی به زودی به کارخانه تحویل خواهد شد. البته قرارداد و تفاهم نامه با شرکت خودروسازی منعقد شده و مقرر شده که شرکت خودروساز به ازای حمایت علمی دانشگاه خواجه نصیر، درصدی از فروش این خودرو را برای تقویت بنیه علمی دانشگاه خواجه نصیر به این دانشگاه ارائه دهد.

به گزارش مهر، اولین خودروی برقی دو سرنشین به نام "قاصدک نصیر" به همت دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی طی 10 ماه تلاش 12 شهریور ماه امسال رونمایی شد. تمامی قسمتهای این خودرو در داخل کشور طراحی و تولید شده است.

الکتروموتور این خودرو توان خود را از 8 باطری 12 ولت سرب و اسید که با یکدیگر سری شده اند و دارای جریان 55Ah هستند دریافت می کند و در صورت استفاده از باتریهایی با جریان بالاتر، شتاب خودرو به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

موتور "قاصدک نصیر" از نوع آسنکرون 3 فاز با توان و دور نامی 9 کیلووات است. این الکتروموتور گشتاور ماگزیمم خود را از زمان شروع به حرکت در اختیار راننده قرار می دهد و این قابلیت یکی از مزایای موتورهای الکتریکی نسبت به انواع احتراقی است. وزن این موتورها 60 کیلوگرم و راندمان متوسط آن در حدود 70 درصد است.

جعبه دنده و دیفرانسیل این خودرو متعلق به خودروی پراید است و بدون هیچ تغییری در این خودرو نصب شد. در خودروی پراید تعویض دنده با استفاده از کلاچ است ولی در "قاصدک نصیر" بدون کلاچ دنده تعویض می شود.

سیستم ترمز این خودروی برقی ترکیبی از الکتریکی و مکانیکی است. ترمز الکتریکی در زمانی که راننده پای خود را از پدال گاز بر می دارد به کار می افتد و با تبدیل انرژی جنبشی خودرو به انرژی الکتریکی از سرعت خودرو کاسته می شود. سیستم مکانیکی ترمز نیز در چرخهای جلو از نوع دیسکی و در عقب از نوع کاسه ای است که با استفاده از نیروی هیدرولیک و بوستر خلاء عمل می کند.