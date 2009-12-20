عمر ناوگان حمل و نقل عمومی گلستان کمتر از میانگین کشوری است

علی لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در حال حاضر عمر ناوگان کامیون در استان 14.3 سال و کمتر از متوسط عمر کشوری است.

وی متوسط عمر ناوگان سواری کشور را شش سال ذکر کرد و اظهار داشت: این مقدار به 3.1 سال در استان کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: در سه سال اخیر از محل بنگاه های زودبازده 50 میلیارد ریال برای نوسازی سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی استان تسهیلات پرداخت شده است.

لطفی بیان داشت: در این مدت 200 دستگاه خودرو سواری به ناوگان حمل و نقل عمومی استان اضافه شد و تعداد آن به 360 دستگاه رسیده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گلستان بیان داشت: تاکنون چهار هزار نفر در بخش حمل و نقل عمومی استان در دوره های آموزشی مختلف شرکت کردند و آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

وی عنوان کرد: این آموزشها شامل اخلاق حرفه ای، حمل و نقل ترافیکی، بهداشت حرفه ای و .. بوده است که به متقاضیان ارائه شده است.

وی گفت: 51 شرکت حمل و نقل کالا، 61 شرکت حمل و نقل مسافر و 12 شرکت حمل و نقل بین المللی در زمینه صادرات به کشور و خارج در استان فعالیت دارد.