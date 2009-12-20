75 درصد راه های روستایی گلستان آسفالت است

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از مجموع سه هزار و 66 کیلومتر راه روستایی استان حدود 800 کیلومتر در دوران فعالیت دولت نهم آسفالت شده است.

وی اظهار داشت: در سال جاری نیز بیش از 300 کیلومتر از محورهای روستایی استان با بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار آسفالت می شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین 230 کیلومتر از محورهای استان بزرگراه است که نیمی از این سطح در سالهای اخیر احداث شده است.

به گفته شورابی، 770 کیلومتر از راه های استان برفگیر و کوهستانی است که نیاز به نگهداری ویژه دارد و در این راستا بیش از 280 نفر در طرح راهداری زمستانه این استان فعالیت دارند.

مدیرکل راه و ترابری گلستان از اجرای طرح آزادراه آزادشهر به مینودشت خبر داد و گفت: این طرح جزیی از طرح ملی بهشهر به بجنورد است که در دست اقدام است و جهاد نصر یزد پیمانکاری آن را برعهده دارد.

وی عنوان کرد: همچنین بزرگراه علی آباد به گرگان نیز از دیگر طرحهای در حال اجرای این اداره کل است که هنوز تکمیل نشده است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.