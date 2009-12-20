رویای مسکن مهر در گلستان / گره خانه دار شدن گلستانیها باز نشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کندی روند اجرای این طرح بسیاری از ثبت نام کنندگان و متقاضیان مسکن ارزان را برای خانه دار شدن دلسرد کرده است و به آینده این طرح چندان خوش بین نیستند.

تهیه نشدن زمین مورد نیاز، بالا بودن هزینه ساخت، ناتوانی در تامین سهم آورده از سوی متقاضیان از جمله مسائلی است که اجرای طرح مسکن مهر را در گلستان کند کرده است.

به رغم گذشته بیش از دو سال از اجرای طرح مسکن مهر، تاکنون حدود 90 هکتار زمین برای واجدان شرایط مسکن مهر در گلستان تهیه و پروانه ساخت آن صادر شده است.

ساخت مسکن مهر در شهرهای کمتر از 25 هزار نفر برعهده بنیاد مسکن و شهرهای بالای 25 هزار نفر برعهده سازمان مسکن و شهرسازی است.

در استان گلستان بیش از 72 هزار نفر در سایت مسکن مهر ثبت نام کرده اند که از این تعداد بیش از 42 هزار نفر بررسی شدند و 27 هزار و 781 نفر واجد شرایط شناخته شدند.

ساخت مسکن مهر گلستان شتاب می گیرد

مدیرعامل مسکن مهر گلستان در این زمینه گفت: روند اجرای طرح مسکن مهر تا چهارماه قبل در استان کند بود که در ماههای اخیر شتاب زیادی گرفته است.

پاکدامن در این زمینه اظهار داشت: استانهای شمالی از جمله گلستان با مشکل تامین زمین برای اجرای این طرح روبرو هستند که این مسئله موجب کندی روند ساخت شده است.

وی اظهار داشت: با شروع کار دولت دهم، تهیه زمین و اجرای ساخت مسکن مهر در گلستان شتاب بیشتری به خود گرفته است.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه در شهرستان کردکوی، سقف اول بلوک 64 واحدی مسکن مهر اجرا شد و کلاله نیز 50 واحد در حال ساخت است.

به گفته پاکدامن، ساخت مسکن مهر شهرستان بندرگز در مرحله فونداسیون است و در گرگان نیز پیمانکار این طرح درحال انتخاب است و پس از برگزاری مناقصه اجرای این طرح آغاز می شود.

مدیرعامل مسکن مهر گلستان تاکید کرد: در چهارماه اخیر بیشترین شتاب در زمینه ساخت مسکن مهر را در استان شاهد بودیم و پیش بینی می شود این روند در ماههای آینده نیز تسریع شود.

کندی روند پیشرفت مسکن مهر گلستان درحالیست که در مرداد ماه سال جاری استاندار قبلی استان اعلام کرده بود: درصد پیشرفت استان گلستان در زمینه تخصیص زمین برای مسکن مهر 143 درصد بوده که از این لحاظ دومین استان پیشرو در میان استانهای کشور است و همچنین این استان در زمینه اخذ پروانه نیز با 71 درصد پیشرفت سومین استان کشور است.