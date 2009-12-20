سفر سعد الحریری به دمشق؛ عاملی برای تقویت مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروز در مطلبی به بررسی سفر " سعد الحریری" نخست وزیر لبنان به دمشق و پیامدهای مثبت آن می پردازد.

این روزنامه سوری درابتدا با اشاره به این موضوع که از سرگیری روابط عربی با یکدیگر به نفع منافع ملتها می شود؛ تاکید می کند: این روابط همچنین زمینه استفاده از توانمندی های موجود را برای دستیابی به توافقاتی بر سر منافع مشترک فراهم می سازد و موجب ایجاد روابط عمیق بین کشورها می شود.

تشرین ادامه می دهد: واقعیت های سیاسی منطقه خاورمیانه دست خوش تغییراتی شده است که از جمله آن می توان به شکست دسیسه آمریکایی خاورمیانه جدید که جرج بوش و نو محافظه کاران این طرح را به منظور خدمت رسانی به توطئه صهیونیستی در بوته آزمایش قرار داده بودند اشاره کرد. درنتیجه این شکست، پیروزی مقاومت و کشورهای مخالف با طرح خاورمیانه جدید در منطقه در لبنان در سال 2006 و در غزه در سال 2009 کاملا مشهود است.

دراین راستا سفر سعد الحریری به دمشق که در وهله اول سفر یک شهروند عرب به خانه عربی خود به شمار می رود؛ بی هیچ شک وتردیدی سفری مهم به شمار می آید که قطعا نتایج مثبت این سفر به نفع دو کشور و ملت لبنان و سوریه می شود و این سفردرعین حال عاملی برای افزایش سطح روابط برجسته و جدید دو کشور که خود حامی و پشتیانی برای تقویت مقاومت و حمایت از آن است؛ به شمار می رود.

پیش از این روابط دوکشوردر معرض برخی اختلافات قرار داشت که این چیزی نبود مگر تلاش برخی برای هدف قرار دادن امنیت ملی عربی از یک سو و منطقه از سوی دیگر.

به نوشته این روزنامه عرب زبان، روابط تاریخی و ممتاز سوریه و لبنان می تواند منبعی برای سرنگونی دسیسه صهیونیستی به شمار آید.

بنابراین این سفر گام مهم و اساسی برای ساخت روابطی بین دو کشور به شمار می رود که از شکوفایی این روابط همه عوامل و عناصری که برای برقراری آن سعی و تلاش نمودند؛ بهره مند می شوند.

تشرین درپایان تاکید می کند: روابط سوریه و لبنان باید براساس روح برادری و منافع دو ملت با هدف تقویت و تحکیم امنیت و برقراری ثبات در این دو کشور شکل بگیرد.