در تولید "دموکراسی تو روز روشن" از فناوری روز دنیا استفاده کردیم

وی ادامه داد: من خیلی سعی کردم برای تولید این فیلم خودم و گروه را با فناوری دنیا بهروز کنم. به همین دلیل از استوریبورد استفاده کردیم. حتی در دکوپاژ نیز تلاش کردم با کارهای قبلیام تفاوت داشته باشد. برای استفاده از دوربین حدود یکماه تحقیق کردم و متوجه شدم با استفاده از این فناوری میتوانیم پلانهایی را که نیاز به تروکاژ دارد هم با کیفیت بگیریم.
فرخنژاد و گلزار در نمایی از فیلم سینمایی "دموکراسی تو روز روشن"
کارگردان "دموکراسی تو روز روشن" درباره لوکیشنها گفت: بیشتر صحنهها در شهرک دفاع مقدس، شهرک قدس، نمایشگاه بینالمللی، خیابان ولی عصر، کارخانه چیتسازی و... بود. مضمون "دموکراسی تو روز روشن" قویتر و بهتر از کار قبلی من "پوست موز" است. من یکسال دنبال نگارش متن بودم و یکبار نیز با حجتالاسلام زم فیلمنامه را بازنویسی کردیم.
عطشانی ادامه داد: از نظر ساختار سعی کردم چند پله جلوتر از "پوست موز" باشم. در این شرایط خوشحالم فیلم قبلی من شرایط اکران را پیدا نکرد و حالا میتوانم فیلمی عرضه کنم که نسبت به کار قبلی ایراد و اشکالش کمتر باشد. "دموکراسی..." اگر به عنوان فیلم اول اکران شود از نتیجه آن بسیار راضیام.
وی خاطرنشان کرد: به هر حال من در این فیلم از ترکیب بازیگران حرفهای سینما و عوامل تولید استفاده کردم. تهیهکننده نیز به لحاظ مادی و معنوی کمکهای زیادی به من کرد. همه شرایط دست به دست هم داد تا نتیجه خوبی حاصل شود. البته تجربههای من در "پوست موز" به کمکم آمد و سعی میکنیم این فیلم برای حضور در جشنواره امسال آماده شود.
این کارگردان جوان سینما درباره ترکیب بازیگران "دموکراسی تو روز روشن" گفت: از اینکه توانستم دوباره در فیلم از حضور حمید فرخنژاد استفاده کنم خوشحالم. درباره محمدرضا گلزار باید بگویم او بازیگری بسیار باهوش است و پتانسیل آن را دارد که از نقشهای کلیشهای بیرون بیاید و متفاوت باشد. دیگران نیز سعی کردند بازهای خوبی ارائه کنند.
"دموکراسی تو روز روشن" درباره زندگی یک سردار دفاع مقدس است که میخواهد اشتباههای زندگی خود را در عالم برزخ جبران کند. فرخنژاد، محمدرضا فروتن، نیکی کریمی، نیوشا ضیغمی، گلزار، نیما شاهرخشاهی، ارژنگ امیرفضلی، علی دهکردی، مهران رجبی، فخرالدین صدیق شریف، قاسم زارع، بابک برزویه، فرامرز روشنایی و... بازیگران فیلم هستند.
عوامل تولید عبارتند از نویسنده: مسعود احمدیان و عطشانی، دستیار کارگردان و انتخاب بازیگر: علیرضا شمس شریفی، مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مدیر تولید: محمدرضا منصوری، طراح صحنه و لباس: علی مربی، طراح گریم: ایمان امیدواری، صدابردار: محمود خرسند، عکاس: محمد فوقانی، روابط عمومی: آیدا مصباحی و جلوههای ویژه: اصغر پورهاجریان.
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